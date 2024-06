SmackDown में वापसी से पहले WWE पर फूटा चोटिल स्टार का गुस्सा, जानें क्या है पूरा मामला?

Injured star Upset with WWE: WWE सुपरस्टार कैंडिस लेरे (Candice LeRae) ने स्मैकडाउन (SmackDown) में वापसी से पहले कंपनी की एक तस्वीर पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपना गुस्सा दिखाया है।

कैंडिस लेरे को हाल ही में हुए King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में हुए विमेंस टैग टीम चैंपियंस मैच के दौरान चोट लग गई थी। इसी वजह से पिछले हफ्ते इंडी हार्टवेल ने बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल को कंफ्रंट किया था।

इस हफ्ते SmackDown में जेड कार्गिल का मुकाबला इंडी हार्टवेल के खिलाफ होने वाला है। WWE ने एक फोटो डाली जिसमें जेड के बगल में उनकी टैग टीम पार्टनर हैं जबकि इंडी के बगल में कैंडिस नहीं हैं। लेरे इस बात से खासी नाराज हुई क्योंकि वह पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह रिंगसाइड रहने वाली हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने अंदर की चेल्सी ग्रीन को बाहर लाएंगी। पूर्व NXT विमेंस टैग टीम चैंपियन ने कहा,

"मैं अब सोशल मीडिया टीम से चेल्सी ग्रीन की तरह बात करने वाली हूं। मैं इस तस्वीर में क्यों नहीं हूं? मैं एक खतरनाक घुटने की चोट से उबर रही हूं ताकि मैं अपनी पार्टनर के साथ रहूं और आप मुझे फोटो में भी जगह नहीं दे पा रहे हैं?"

WWE सुपरस्टार कैंडिस लेरे का करियर कंपनी में कैसा रहा है?

कैंडिस लेरे ने WWE को 2017 में ज्वाइन किया था और वह तबसे ही कंपनी के साथ हैं। उन्होंने कंपनी के साथ अपने करियर में एक बार NXT विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जीती है जिसमें उनके साथ इंडी हार्टवेल थीं। इसके अलावा वह मेन रोस्टर में माैजूदा विमेंस टैग टीम चैंपियंस को चैलेंज कर चुकी हैं।

उनकी टैग टीम का मुकाबला WWE King and Queen of the Ring में हुआ था जहां बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल की टीम से हुआ था। इस मैच में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वह टाइटल जीतने में असफल रही थीं। SmackDown में इंडी की कोशिश जेड को हराने की होगी और इसमें कैंडिस उनकी मदद कर सकती हैं।

