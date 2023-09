44 साल का पूर्व WWE Superstar जीतेगा अगले साल का Royal Rumble मैच?, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा 

Royal Rumble: WWE रॉयल रंबल (Royal Rumble) कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीमियम लाइव इवेंट में से एक है। इसके बाद से ऑफिशियली रोड टू रेसलमेनिया (WrestleMania) की शुरूआत हो जाती है। फिलहाल इसके आयोजन में अभी काफी समय बाकी है लेकिन कंपनी के अंदर शो से जुड़े कुछ बड़े प्लान्स पर चर्चा हो रही है।

Royal Rumble कंपनी का तीसरा सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट हैं जो अगले साल 27 जनवरी 2024 को टैंपा, फ्लोरिडा में आयोजित होगा। कई फैंस यह सोच रहे होंगे कि कौन Royal Rumble जीतकर WrestleMania 40 के मेन इवेंट में अपनी जगह बनाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट्स में कुछ स्टार्स के नाम सामने आए हैं जो Royal Rumble 2024 को जीतने के लिए फेवरेट माने जा रहे हैं।

अब हाल ही में आई रिपोर्ट में एक चौकाने वाला अपडेट सामने आया है। OLGB ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 44 साल के पूर्व WWE चैंपियन सीएम पंक फिलहाल Royal Rumble 2024 को जीतने के प्रमुख दावेदार हैं। भले ही उन्हें AEW से निकाल दिया गया हो लेकिन उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। अगर वो WWE में आते हैं निश्चित ही कंपनी को इससे बहुत फायदा हो सकता है।

"इस महीने की शुरूआत में हुए घटनाक्रम के बाद सीएम पंक 2024 का Royal Rumble जीतने के लिए नए बड़े दावेदार बन गए हैं। पंक की वापसी के बाद उनके इस बड़े इवेंट को जीतने के चांस काफी ज्यादा हैं।"

ज्यादातर रिपोर्ट्स में मौजूदा आइसी चैंपियन गुंथर को Royal Rumble 2024 जीतने का सबसे बड़ा दावेदार बताया गया था। हालांकि, WWE अंतिम समय में प्लान्स में बदलाव कर सभी को चौंका सकती है। पंक की फिलहाल अभी तक WWE में वापसी को लेकर असमंजस बना हुआ है। अब देखना होगा कि वो कब तक वापसी करते हैं।

पूर्व WWE चैंपियन CM Punk को AEW से क्यों निकाला गया था?

AEW All In 2023 के दौरान सीएम पंक और जैक पैरी की झड़प हो गई थी। इसके पहले भी सीएम पंक अलग-अलग कारणों की वजह से विवादों में रहे थे। हालांकि All Out इवेंट से पहले कंपनी के मालिक ने सीएम पंक ने निकालने का ऐलान किया। किसी ने उम्मीद नहीं थी कि पंक को लेकर ऐसा फैसला लिया जाएगा।