WWE के पूर्व चैंपियन ने Roman Reigns पर कसा तंज, अपने दुश्मन को जोरदार स्पीयर लगाकर ट्राइबल चीफ को दी चेतावनी?

Roman Reigns: WWE NXT में इस हफ्ते एक पूर्व चैंपियन ने रोमन रेंस (Roman Reigns) पर अनोखे अंदाज में तंज कसा है। शो में बैरन कॉर्बिन (Baron Corbin) vs वॉन वैगनर (Von Wagner) सिंगल्स मैच होने वाला था, लेकिन मुकाबले के शुरू होने से पहले ही ब्रॉन ब्रेकर (Bron Breakker) का इंटरफेरेंस हुआ।

ब्रेकर नई टी-शर्ट पहनकर बाहर आए, जिस पर 'Best Spear in the Business' लिखा था। चूंकि रोमन रेंस भी स्पीयर को अपने फिनिशिंग मूव के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं, उस हिसाब से ब्रेकर ने मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन पर तंज कसा है।

इस बीच जब रिंग में वैगनर, कॉर्बिन को स्पीयर लगाने वाले थे तभी ब्रेकर भी उनके ब्रॉल में शामिल हो गए थे और उन्होंने वैगनर को जोरदार स्पीयर भी लगाया। आपको बता दें कि खासतौर पर ड्राफ्ट 2023 के बाद कई रेसलर्स को एक से दूसरे ब्रांड में जाकर फाइट करते देखा गया है। इसलिए ब्रेकर का रोमन पर तंज कसना संकेत दे रहा है कि फैंस को बहुत जल्द दोनों तगड़े सुपरस्टार्स की भिड़ंत देखने को मिल सकती है।

Roman Reigns WWE से ब्रेक पर जा चुके हैं?

Roman Reigns का आखिरी अपीयरेंस SummerSlam 2023 से अगले SmackDown एपिसोड में आया, जहां उनके सैगमेंट में जे और जिमी उसो की दुश्मनी को तूल दिया गया था। वहीं उनका आखिरी मैच SummerSlam में आया, जहां उन्हें ट्राइबल कॉम्बैट मैच में जे उसो पर जीत मिली थी।

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रोमन अब ब्रेक पर जा चुके हैं और अभी के लिए कुछ कह पाना मुश्किल है कि उनका अगला मैच कब होगा। मगर Wrestling Observer की एक हालिया रिपोर्ट में Crown Jewel 2023 के लिए रोमन रेंस के संभावित प्रतिद्वंदी का नाम सामने आया था।

उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जे उसो को बहुत बड़े बेबीफेस के रूप में दिखाया जा रहा है और संभव है कि सऊदी अरब में होने वाले Crown Jewel 2023 में जे को ट्राइबल चीफ के खिलाफ एक और टाइटल शॉट मिल सकता है। खैर दूसरी ओर ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या भविष्य में Roman Reigns को ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ भी लड़ते देखा जाएगा।