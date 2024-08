WWE के पूर्व चैंपियन का बड़ा फैसला, विरोधी कंपनी के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट

Ricochet Reportedly Signed With AEW: WWE को कुछ समय पहले ही रिकोशे (Ricochet) ने अलविदा कह दिया था। उन्होंने कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इंकार कर दिया था और इसके बाद से फैंस उनके AEW में जाने के कयास लगाने लगे थे। अब एक खबर द्वारा पता चला है कि पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ने टोनी खान (Tony Khan) के प्रमोशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है।

Fightful Select ने अपनी रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रिकोशे ने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनका ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कई सालों का है। इसका अर्थ है कि वो AEW में काफी लंबे समय तक अपना जलवा बिखेरते हुए नज़र आएंगे।

AEW का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट All In है। इस शो के लिए फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पूर्व WWE स्टार का इस प्रमोशन में All In द्वारा डेब्यू देखने को मिल सकता है। रिकोशे का विल ऑस्प्रे के साथ पुराना इतिहास रहा है और ऐसे में वो डेब्यू करते हुए विल के साथ या खिलाफ अपनी स्टोरीलाइन शुरू कर सकते हैं। All In का आयोजन लंदन में होने वाला है और कई सोर्स ने यह भी बताया है कि रिकोशे लंदन पहुंच गए हैं। हालांकि, ऑफिशियल डेब्यू के लिए फैंस को जरूर इंतजार करना पड़ेगा।

WWE से जाने का फैसला Ricochet ने कब लिया?

जून 2024 में रिपोर्ट सामने आई थी कि रिकोशे ने WWE ऑफिशियल को बता दिया कि वो अब कंपनी को अलविदा कहने वाले हैं। इसके बाद रिकोशे को Raw के एक एपिसोड द्वारा टीवी से दूर कर दिया गया। ब्रॉन ब्रेकर ने बैकस्टेज उनपर बुरी तरह से हमला किया और इसके बाद से रिकोशे एक्शन से पूरी तरह दूर हो गए। बाद में WWE की आधिकारिक वेबसाइट पर रिकोशे को मौजूदा रोस्टर से सीधा एलुमनाई सेक्शन में डाल दिया गया। इस चीज़ ने उनके WWE से जाने की अफवाह पर मुहर लगा दी। देखना होगा कि रिकोशे अब ऑल एलीट रेसलिंग में किस तरह से काम करते हुए सफलता हासिल करते हैं।

