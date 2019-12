सीएम पंक और सैथ रॉलिंस के मैच को किस तरह बुक करना चाहिए? पंकज जोशी FOLLOW SENIOR ANALYST फ़ीचर 05 Dec 2019, 13:13 IST SHARE

WWE बैकस्टेज में सीएम पंक ने वापसी कर ली है। फॉक्स के साथ सीएम पंक ने डील साइन की है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही रिंग में सीएम पंक वापसी करेंगे। लेकिन उन्हें चुनौती देने के लिए कई सुपरस्टार्स ने एलान कर दिया है। इसमें सबसे पहले नंबर पर सैथ रॉलिंस का नाम आता है। सैथ रॉलिंस ने ट्वीट के जरिए कई बार सीएम पंक को रिंग में चुनौती दी है। सीएम पंक और सैथ रॉलिंस के बीच ट्विटर पर जंग जारी है। WWE यूनिवर्स में अब इसे लेकर काफी चर्चा है। सीएम पंक जब वापसी करेंगे तो क्या सैथ रॉलिंस के साथ उनका मैच होगा ये बड़ी बात है। क्या ये मैच बुक होना चाहिए? क्या ये मैच रेसलमेनिया में होगा? अगर इस मैच को बिल्ड करना है तो सैथ रॉलिंस के हील टर्न के बाद ये हो सकता है। पंक बेबीफेस के तौर पर काम करें। अगर इस तरीके से इस मैच को बुक किया जाए तो ये मैच काफी शानदार होगा। एक बात और है कि सैथ रॉलिंस के पास बैकअप के तौर पर ऑथर्स ऑफ पेन रहेगा। केविन ओवेंस के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सैथ रॉलिंस का वो साथ देंगे। क्या सीएम पंक का साथ कोई देगा ये सोचने वाली बात है। अगर सैथ के साथ ऑथर्स ऑफ पेन आ जाएगी तो फिर सीएम पंक के साथ भी कोई ना कोई आएगा। पिछले छह साल से WWE यूनिवर्स सीएम पंक के चैंट्स लगा रहा है। फैंस को पूरा भरोसा है कि सीएम पंक एक दिन रिंग में जरूर वापसी करेंगे। पंक अब फॉक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है। WWE के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है। फैंस उनका मैच देखने के लिए बेकरार है। सीएम पंक अगर वापसी करेंगे तो उन्हें अच्छे से बुक करना चाहिए। अगर इसमें उन्हें सफलता दिलानी है तो फिर सैथ रॉलिंस के हील टर्न को धीरे-धीरे बिल्ड नहीं करना चाहिए। सीएम पंक अगर बेबीफेस के तौर पर वापसी करते हैं तो फिर सैथ रॉलिंस को सबसे बड़ा हील बनना पड़ेगा। तभी ये मैच आगे जाकर काम करेगा। खैर अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि आगे जाकर इन दोनों का मुकाबला होगा। Advertisement

