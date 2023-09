WWE रिंग में John Cena ने वापसी करते हुए Roman Reigns के भाई की उड़ाई धज्जियां, खतरनाक फिनिशिर देकर किया धराशाई

John Cena: WWE SmackDown का एपिसोड इस हफ्ते शानदार रहा। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना (John Cena) ने शो में एंट्री कर बवाल मचाया। पेबैक (Payback) के लिए अपनी भूमिका की घोषणा करने के बाद, उनका सामना जिमी उसो (Jimmy Uso) से हुआ, जिन्हें उन्होंने मौखिक रूप से केवल चार शब्दों से अपमानित किया।

आप सभी को पता है कि जॉन सीना के साथ जुबानी जंग में उतरना कभी भी समझदारी भरा विचार नहीं है। बहुत कम लोग इससे बचे हैं, उन्हें उनके ही गेम में हराना तो दूर की बात है। इस मामले में, सीना को जिमी के साथ ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगा।

क्राउड द्वारा पहले से ही "We want Jey" के चैंट्स लगाए जा रहे थे, सीना ने "The Wrong Uso quit" कहकर जिमी उसो की और हालत खराब कर दी।

इसके बाद निराश जिमी उसो ने WWE के पूर्व चैंपियन जॉन सीना को सुपरकिक मारने की कोशिश की, लेकिन सीना ने उनका पांव पकड़ लिया। सीना ने इसके बाद शानदार एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर जिमी उसो को धराशाई कर दिया। फैंस ने जॉन को खास अंदाज में चीयर किया।

WWE SmackDown में John Cena की धमाकेदार एंट्री

SmackDown की शुरूआत इस हफ्ते जॉन सीना ने की। फैंस ने उनका खास अंदाज में स्वागत किया। उन्होंने फैंस को सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहा। सीना ने कहा कि आप लोगों ने मुझे अपने घर WWE में वापस आने का मौका दिया है। Payback 2023 को लेकर भी सीना ने इस बात बड़ी बात कही। वो इस प्रीमियम लाइव इवेंट को होस्ट करेंगे।

खैर सीना द्वारा रखी गई बात के बाद ही जिमी उसो ने एंट्री की थी। उसो ने द ब्लडलाइन की बातें कहते हुए सीना का मजाक बनाया। उसो ने कहा कि फैंस उन्हें वहां पर सुनने और देखने आए हैं। जिमी ने इस दौरान रोमन रेंस के ऊपर भी तंज कसा।

आपको बता दें जॉन सीना 8 सितंबर को भारत के हैदराबाद शहर में होने जा रहे Superstar Spectacle इवेंट का हिस्सा भी होंगे। इस इवेंट में सीना अपने पूर्व प्रतिद्वंदी सैथ रॉलिंस के साथ मिलकर इम्पीरियम के सदस्य लुडविग काइज़र और जियोवानी विंची का सामना करेंगे।