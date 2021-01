शोक में डूबे अंडरटेकर के 'भाई' ने पूर्व WWE सुपरस्टार के निधन पर दिया बड़ा बयान

साल 2020 अंत WWE यूनिवर्स के लिए अच्छी तरह से नहीं हुआ। पूर्व WWE सुपरस्टार ल्यूक हार्पर(Luke Harper) का निधन हो गया था। इस वजह से पूरा WWE शोक में डूब गया था। AEW ने अपने शो में ल्यूक हार्पर को शानदार ट्रिब्यूट दिया था। WWE ने भी उन्हें ट्रिब्यूट दिया था। एक इमोशनल वीडियो पैकेज उनका दिखाया गया था।

WWE दिग्गज केन ने कही बड़ी बात

सोशल मीडिया पर ल्यूक हार्पर के निधन के बाद संवेदनाओं की बाढ़ आ गई थी। रेसलिंग वर्ल्ड को काफी झटका इस चीज से लगा था। WWE सुपरस्टार्स भी काफी भावुक नजर आए थे। क्योंकि सात साल तक WWE का हिस्सा ल्यूक हार्पर थे।

Taking You To School: Getting to Know Dr. Tom Prichard पॉडकास्ट में हाल ही में WWE दिग्गज केन गेस्ट बनकर आए थे। केन ने ल्यूक हार्पर को यहां पर याद किया और अपनी बात रखी। केन ने कहा,

मैं ये खबर सुनकर काफी चौंक गया था। मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज कर ये चीज बताई। मुझे कुछ समय ही नहीं आया था। ल्यूक बहुत ही शानदार इंसान थे। और बहुत ही मधुर हमेशा वो रहते थे। मैंने कभी उन्हें खराब मूड में नहीं देखा।हमेशा वो कुछ ऐसा करते रहते थे जिससे सामने वाला हंसता था और खुश रहता था।

वैसे ल्यूक हार्पर की मौत से सभी लोग सदमे में है। हाल ही में WWE ने अपने ट्विटर अकाउंट में एक वीडियो पैकेज डाला था। जिसमें कई सुपरस्टार्स ने उनके साथ बिताए गल पल को याद किया। WWE ने शुरूआत में जिस तरह से ट्रिब्यूट ल्यूक हार्पर को दिया था उससे कई लोग गुस्सा हो गए थे। वहीं AEW ने शानदार अंदाज में ट्रिब्यूट दिया था। इस चीज से WWE सुपरस्टार्स भी खुश नजर आए। ल्यूक हार्पर ने वायट फैमिली के साथ मेन रोस्टर में कदम रखा था। टैग टीम डिवीजन में उऩ्होंने काफी शानदार काम WWE में किया था। पिछले साल WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया था और इसके बाद वो AEW में गए। वहां भी उनका जबरदस्त एक्शन दिखा था।

