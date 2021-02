रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर का बुरा हाल करने वाला 154 किलो का सुपरस्टार WWE Elimination Chamber से हुआ बाहर?

WWE का अगला पीपीवी एलिमिनेशन चैंबर(Elimination Chamber) कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। इससे पहले एक बुरी खबर WWE फैंस के लिए सामने आ रही है। WWE रॉ(Raw) सुपरस्टार कीथ ली इस बड़े पीपीवी से बाहर हो सकते हैं। कीथ ली(Keith Lee) इस पीपीवी में होने वाले बड़े चैंपियनशिप मैच में पहले से शामिल किए गए है।

WWE सुपरस्टार को लगा लगा तगड़ा झटका?

Elimination Chamber में यूनाइटेट स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच बॉबी लैश्ले, रिडल और कीथ ली के बीच तय किया गया है। हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की रिपोर्ट के अनुसार कीथ ली इस मैच से बाहर हो सकते हैं हालांकि इस बारे में WWE की तरफ से कोई बड़ी जानकारी नहीं सामने आई है।

इस पीपीवी से पहले Raw का अंतिम एपिसोड भी हो गया है और यहां कीथ ली नजर नहीं आए। रिडल और बॉबी लैश्ले की जरूर राइवलरी यहां पर जारी देखने को मिली। कमेंट्री टीम की तरफ से ये बयान दिया गया था कि कुछ हफ्तों से इंजरी से कीथ ली जूझ रहे हैं। पीपीवी का मैच कार्ड पूरी तरह तैयार हो गया है लेकिन इससे पहले अंतिम समय में इसमें बदलाव नजर आ सकता है।

Elimination Chamber को ज्यादा समय अब नहीं बचा है और कीथ ली Raw के सुपरस्टार हैं। इस पीपीवी से पहले रेड ब्रांड का अंतिम एपिसोड हो चुका है। लेकिन अब प्लान में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मैच में या तो बदलाव होगा या फिर इस मैच को कैंसल किया जा सकता है।

WWE Elimination Chamber 2021 का अबतक का मैचकार्ड इस प्रकार है:

1-ड्रू मैकइंटायर VS एजे स्टाइल्स VS जैफ हार्डी VS रैंडी ऑर्टन VS शेमस VS कोफी किंग्सटन (WWE चैंपियनशिप के लिए पहला एलिमिनेशन चैंबर मैच)

2-असुका VS लेसी इवांस(Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच)

3-बॉबी लैश्ले VS कीथ ली VS रिडल(यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

4-जे उसो VS केविन ओवेंस VS किंग कॉर्बिन VS सैमी जेन VS सिजेरो VS डेनियल ब्रायन(दूसरा एलिमिनेशन चैंबर मैच और जो जीतेगा वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस का सामना करेगा)

5- रोमन रेंस VS स्मैकडाउन एलिमिनेशन चैंबर मैच का विजेता(यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल मैच)

