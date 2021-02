''WWE में अंडरटेकर और केन लंबे कद के सबसे बेस्ट रेसलर्स, जिनके साथ मैंने काम किया''

WWE के साथ साथ प्रो रेसलिंग में भी काफी सारे बड़े नाम शामिल है और उन्होंने अपना जलवा दिखाया है। WWE में लंबे कद के रेसलर्स को काफी पसंद किया जाता है क्योंकि वो बाकी WWE रेसलर्स का बुरा हाल करते हैं।

कर्ट एंगल ने अपने रेसलिंग करियर में एक से बढ़कर एक रेसलर्स के खिलाफ मैच लड़ा है। जिसमें लंबे कद और छोटे कद के सुपरस्टार्स शामिल हैं। अब WWE दिग्गज कर्ट एंगल ने लंबे कद के रेसलर्स में केन और अंडरटेकर का नाम लिया है जिनके साथ उन्हें काम करने काफी मजा आया।

कर्ट एंगल शो में उन्होंने केन के साथ अपने साल 2001 के मैच को याद किया जो No Way Out पीपीवी में हुआ था। कर्ट एंगल ने कहा कि केन के साथ WWE में काम करके उन्हें काफी मजा आया था। उन्होंने कहा कि कर्ट के पास लंबा कद था लेकिन रेसलिंग की अच्छी स्किल्स थी।

वो काफी जबरदस्त था। मैंने एक लंबे कद के इंसान के साथ इतना अच्छा काम किया था। वो रिंग में शानदार थे। खास बात ये भी कि इतना बड़ा कद होने के बाद भी उनके पास जबरदस्त स्किल्स थी।

कर्ट एंगल ने बताया कि क्यों अंडरटेकर और केन WWE में दिग्गज हैं

कर्ट एंगल ने बताया कि केन और अंडरटेकर दोनों को भाई के जैसे दिखाया गया था जिससे बड़े रेसलर्स का दबदबा दिखे। उन्होंने कहा कि अंडरटेकर हर चीज़ को समझते थे और मुकाबले को काफी आसान बना देते थे।

ये दोनों ऐसे बिग गाय थे जिनके साथ मैंने अबतक का शानदार काम किया है। वो अपने मूव में आपकी मदद करते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता। उनके साथ काम करना आसान था। अपने साइज के साथ वो अच्छा काम करते थे।

अंडरटेकर अपने करियर को खत्म कर चुके हैं जबकि केन कभी कभी रिंग में एंट्री करते रहे हैं। हालांकि उनको भी लंबे वक्त से रिंग में देखा नहीं और उम्मीद की जा रहा है कि उनका करियर भी खत्म हो गया है।

