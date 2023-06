WWE Money in the Bank लैडर मैच से जुड़े कुछ बड़े और अनसुने रिकॉर्ड्स जिनके बारे में फैंस को जानना चाहिए

Money in the Bank: WWE ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन लंबे समय से हो रहा है। कई सारे रेसलर्स की किस्मत इस मैच को जीतने से बदली है। कुछ ब्रीफकेस जीतकर इसे कैश-इन करते हुए वर्ल्ड चैंपियन बनने में सफल रहे हैं। MITB का इतिहास बहुत बड़ा है। इसलिए इस आर्टिकल में Money in the Bank लैडर मैच के कुछ खास और अनसुने रिकॉर्ड्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Money in the Bank लैडर मैच से जुड़े कुछ अहम रिकॉर्ड्स

- Money in the Bank लैडर मैचों का आयोजन 18 सालों से हो रहा है।

- अभी तक 93 सुपरस्टार्स ने MITB लैडर मैचों में हिस्सा लिया है और इसमें 7 Hall of Famers भी शामिल हैं।

- 28 WWE रेसलर्स ने Money in the Bank लैडर मैच में जीत दर्ज की है। इसमें ब्रॉक लैसनर, जॉन सीना और ऐज जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है।

- WrestleMania 21 के बाद से अभी तक 78 सुपरस्टार्स मेंस MITB कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करने में सफल रहे हैं। अगर विमेंस रेसलर्स की बात करें, तो 100% मौकों पर ब्रीफकेस सफलतापूर्वक कैश-इन किया गया है।

- 14 सुपरस्टार्स ऐसे हैं, जो Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को दांव पर लगाकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इसमें द मिज़ और डॉल्फ ज़िगलर जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है।

- अभी तक सिर्फ 3 WWE सुपरस्टार्स ने ब्रीफकेस को दो बार कैश-इन किया है। इसमें सीएम पंक, ऐज और द मिज़ का नाम शामिल है।

- WWE इतिहास में 30 Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिले हैं। विमेंस मुकाबलों की बात करें, तो सबसे ज्यादा 5 बार नटालिया ने इस मैच में हिस्सा लिया। दूसरी ओर केन और कोफी किंग्सटन ने 7 बार मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाई है।

- MITB मैचों में अभी तक 380 लैडर्स का उपयोग किया गया है।

- कार्मेला के नाम सबसे लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट रखने का रिकॉर्ड है। वो 287 दिनों तक मिस Money in the Bank रही थीं।

- WWE इतिहास में सबसे कम समय तक MITB कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखने का रिकॉर्ड केन के पास है। उन्होंने 50 मिनट और 15 सेकेंड्स तक ब्रीफकेस अपने पास रखा था।

- केन, डीन एम्ब्रोज़, एलेक्सा ब्लिस, बेली और लिव मॉर्गन ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद उसी दिन कैश-इन करके चैंपियनशिप अपने नाम की है।

- WrestleMania के इतने लंबे इतिहास में सिर्फ सैथ रॉलिंस ही ऐसे सुपरस्टार हैं, जिन्होंने इवेंट में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया है।

- Money in the Bank लैडर मुकाबलों का आयोजन यूनाइटेड स्टेट्स के 17 अलग-अलग शहरों, 12 राज्यों और 1 बार WWE हेडक्वार्टर में हुआ है। पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर 2023 में Money in the Bank मुकाबला होने जा रहा है।

- 2023 के 2 लैडर मैचों में कुल 13 रेसलर्स हिस्सा ले रहे हैं और इसमें से 8 पहली बार इस तरह के मैच में नज़र आएंगे।

