WWE Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने वाले सभी Superstars की लिस्ट

Money in the Bank: WWE ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2022) प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस इवेंट से पहले रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) के सभी एपिसोड खत्म हो गए हैं और शो में कुल मिलाकर 6 मुकाबले देखने को मिलेंगे।

आपको बता दें कि Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में सभी की नजर मेंस और विमेंस लैडर मैच पर होगी। यह एक एक्शन-पैक मुकाबला है, जिसे जीतने वाले सुपरस्टार को बड़े फायदे मिलते हैं। जो भी सुपरस्टार Money in the Bank लैडर मैच जीतता है, वो एक साल के अंदर कभी भी अपने ब्रीफकेस को वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ कैशइन करते हुए चैंपियनशिप मैच पा सकते हैं।

इस साल भी कई फेमस सुपरस्टार्स इस मैच का हिस्सा होने वाले हैं। सैथ रॉलिंस, असुका, एलेक्सा ब्लिस, शेमस ही ऐसे सुपरस्टार्स हैं जोकि पहले भी इस मैच को जीत चुके हैं। इसके अलावा बचे हुए 10 सुपरस्टार्स की नजर पहली बार इस मैच को जीतने पर होगी।

WWE Money in the Bank लैडर मैच में कौन-कौन से सुपरस्टार्स हिस्सा लेने वाले हैं:

मेंस Money in the Bank लैडर मैच

RAW

सैथ रॉलिंस - एजे स्टाइल्स को हराते हुए लैडर मैच में जगह बनाई।

ओमोस - रिडल को हराते हुए लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया।

रिडल - बैटल रॉयल में द मिज को अंत में एलिमिनेट करते हुए जगह बनाई।

SmackDown

सैमी जेन - शिंस्के नाकामुरा को हराते हुए लैडर मैच में जगह बनाई।

मैडकैप मॉस - इजेक्यूल, हैप्पी कॉर्बिन और द मिज को हराते हुए लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया।

शेमस एवं ड्रू मैकइंटायर - द उसोज को टैग टीम मैच में शिकस्त देते हुए लैडर मैच में जगह बनाई।

विमेंस Money in the Bank लैडर मैच

Raw

बैकी लिंच - डूड्रॉप, शायना बैजलर, जाया ली, निकी A.S.H और टमीना को एलिमिनेशन मैच में हराते हुए क्वालीफाई किया।

असुका - बैकी लिंच को हराते हुए लैडर मैच में जगह बनाई।

लिव मॉर्गन और एलेक्सा ब्लिस: निकी A.S.H और डूड्रॉप को हराते हुए टैग टीम मैच में जगह बनाई।

SmackDown

रेचल रोड्रिगज - शायना बैजलर को हराते हुए इस मैच के लिए क्वालीफाई किया।

शॉट्जी - टमीना को सिंगल्स मैच में शिकस्त देते हुए जगह बनाई।

लेसी इवांस - जाया ली को हराते हुए लैडर मैच में जगह बनाई।

