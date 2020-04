WWE Money In The Bank लैडर मैच से जुड़े 3 अहम मुकाबलों की हुई घोषणा

Some straight-up BALLIN' news on the #VIPLounge...



NEXT WEEK on #WWERaw, there will be THREE #MITB Qualifying Matches:



🔴 @reymysterio vs. @WWE_Murphy

🔴 @WWEAleister vs. @austintheory1

🔴 @WWEApollo vs. @The305MVP pic.twitter.com/KNA0O7RrZ8