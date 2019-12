WWE न्यूज: TLC पीपीवी के लिए जल्द हो सकता है बड़े मैचों का एलान

TLC के लिए सैथ रॉलिंस के मैच का भी हो सकता एलान

डब्लू डब्लू ई (WWE) का अगला बड़ा पीपीवी TLC (टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स) का आयोजन 15 दिसंबर (भारत में 16 दिसंबर) को लाइव आएगा। साल के आखिरी पीपीवी के लिए अभी तक सिर्फ ही मैचों का एलान हुआ है। पीपीवी में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, इसी वजह से जल्द ही कुछ और मुकाबलों का एलान जल्द किया जा सकता है।

Wrestling Inc की रिपोर्ट के अनुसार डेव मैल्टजर ने कहा है कि एजे स्टाइल्स vs रैंडी ऑर्टन के मैच को कराने का भी प्लान बनाए जा रहा है। इसके अलावा केविन ओवेंस vs सैथ रॉलिंस, एलिस्टर ब्लैक vs बडी मर्फी और रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वाइकिंग रेडर्स vs कार्ल एंडरसन और ल्यूक गैलोज के मैच का एलान भी जल्द किया जा सकता है।

स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन के लिए बेली vs लेसी इवांस के मैच को भी शेड्यूल किया जा रहा है। इन दोनों की फिउड देखने को मिल रही है।

आपको बता दें कि अभी तक ब्रे वायट vs मिज, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए न्यू डे vs रिवाइवल और किंग कॉर्बिन vs रोमन रेंस के बीच टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स मैच देखने को मिलेगा। TLC से पहले रॉ और स्मैकडाउन का एक-एक एपिसोड ही बाकी रह गया है, देखना दिलचस्प रहेगा कि और कौन से मैच का एलान हो सकता है।