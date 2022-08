"Drew Mcintyre मेन इवेंट में होंगे" - युवा WWE Superstar ने Clash at the Castle को लेकर किया बड़ा दावा

Drew Mcintyre: WWE Clash at the Castle इवेंट का यूनाइटेड किंगडम के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। NXT UK सुपरस्टार नोम डार (Naom Dar) ने हाल ही में बताया कि ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) का इस शो के मेन इवेंट में होना ब्रांड और फैंस के लिए कितना महत्व रखता है। बता दें, इस साल Clash at the Castle के लिए अभी तक रोमन रेंस (Roman Reigns) vs ड्रू मैकइंटायर मैच का ही ऐलान किया गया है।

नोम डार ने Sportskeeda Wrestling को दिए इंटरव्यू में कहा-

"इतने बड़े इवेंट का यूके में आयोजन होना ना केवल फैंस के हिसाब से यूके सीन में जरूरी है। बल्कि ब्रिटिश टैलेंट के हिसाब से भी। ड्रू मैकइंटायर मेन इवेंट में होंगे जो कि WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। और वो स्कॉटिश हैं और यूके से भी हैं।"

नोम डार ने आगे कहा-

"उच्च स्तर पर हमारा प्रतिनिधि देखना काफी रोमांचक है क्योंकि 10 साल पहले यूके से WWE में शायद 1 या 2 टैलेंट ही हुआ करते थे। अब WWE में तो 7-8 केवल स्कॉटिश टैलेंट हैं, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड को शामिल करने पर यूके के टैलेंट्स की संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए यह काफी शानदार समय है और मेरा मानना है कि इतना बड़ा इवेंट होना यूके के लिए काफी बेहतरीन है।"

WWE Clash at the Castle 2022 को लेकर नोम डार ने यूके फैंस को दिया संदेश

इसी इंटरव्यू के दौरान नोम डार ने यूके फैंस को WWE Clash at the Castle 2022 को लेकर संदेश देते हुए कहा-

"उनको इस इवेंट को लेकर उत्साहित होना चाहिए क्योंकि इस इवेंट की वजह से यूके को रेसलिंग सीन में नई पहचान मिलेगी। हम पे-पर-व्यू और बड़े स्तर का शो डिजर्व करते हैं। हम इंटरनेशनल मीडिया अटैंशन डिजर्व करते हैं जो कि हमे इस शो के साथ मिलेगी। और इवेंट और सुपरस्टार्स को कठिन परिश्रम का फल मिलेगा।"

