WWE Money in the Bank 2023 के संभावित विजेता और कैश-इन को लेकर मौजूदा रिपोर्ट में सामने आई बड़ी खबर

Money in the Bank: WWE ने एक दिन पहले मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट को लेकर ऐतिहासिक ऐलान किया था। इस साल Money in the Bank का आयोजन 1 जुलाई को लंदन में होगा। WWE इतिहास में पहली बार इस इवेंट का आयोजन यूएसए के बाहर होगा।

आपको याद होगा पिछले साल यूके में Clash at the Castle इवेंट का आयोजन हुआ था। ये शो सफल रहा था। सितंबर में इसका आयोजन WWE द्वारा किया गया था। यूके के साथ अपने रिलेशन को और मजबूत करने के लिए ये कदम WWE द्वारा उठाया गया था।

WWE Money in the Bank इवेंट को लेकर रिपोर्ट में बड़ी खबर

Money in the Bank के आयोजन में अभी करीब 6 महीने का वक्त है। हालांकि अभी से Money in the Bank विजेता को लेकर अफवाहें सामने आने लग गई हैं। Xero News की रिपोर्ट के अनुसार इस बार ब्रीफकेस का कैश-इन सफल होगा। पिछले कुछ सालों से फैंस को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। Money in the Bank विजेता का कैश-इन असफल रहा। ओटिस और ऑस्टिन थ्योरी के साथ कुछ अच्छा कंपनी द्वारा नहीं किया गया।

इस इवेंट का आयोजन यूके में होगा तो कंपनी ने अपने प्लान में बदलाव भी किया होगा। ड्रू मैकइंटायर, बुच और बैकी लिंच विजेता बन सकते हैं। इन सुपरस्टार्स को फैंस द्वारा चीयर किया जाएगा। Clash at the Castle में पिछले साल रोमन रेंस का मुकाबला ड्रू मैकइंटायर के साथ हुआ था। दोनों के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था।

सभी को लगा था कि इस बार रोमन रेंस का चैंपियनशिप रन खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोलो सिकोआ ने मेन रोस्टर में डेब्यू कर रोमन रेंस को हारने से बचा लिया था। इसके बावजूद मैकइंटायर को फैंस का जबरदस्त समर्थन मिला था। मैकइंटायर अगर Money in the Bank विजेता बनेंगे तो फैंस को मजा आएगा। कंपनी को इससे बहुत फायदा हो सकता है। आने वाले कुछ महीनों में इस शो को लेकर कुछ बड़ा अपडेट जरूर सामने आएगा।

