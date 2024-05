WWE दिग्गज Randy Orton के करियर पर छाए 'संकट के बादल', 3 साल से नहीं चखा जीत का स्वाद, धमाकेदार करियर पर लग सकता है ब्रेक

Randy Orton Unfortunate Losing Streak: WWE SmackDown से पहले रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) की दुर्भाग्यपूर्ण लूजिंग स्ट्रीक सामने आई है। इस चीज का खुलासा सऊदी अरब में हुए King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद हुआ है।

King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में रैंडी ऑर्टन का सामना गुंथर के साथ हुआ था। दोनों ने फैंस को अच्छा मैच दिया। अंत में ऑर्टन को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, उनकी हार के बाद काफी विवाद खड़ा हुआ था। गुंथर ने उन्हें रोलअप किया लेकिन इस दौरान उनके कंधे ऊपर उठे हुए थे। इस चीज को रेफरी नहीं देख पाए और गुंथर को जीत मिल गई।

CageMatch.net के अनुसार रैंडी ऑर्टन को ब्रेक नहीं मिल पा रहा है और वो प्रीमियम लाइव इवेंट में जीत हासिल करने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। ऑर्टन ने अपने पिछले पांच सिंगल्स पीएलली मुकाबलों में हार का सामना किया है। इसमें King and Queen of the Ring में गुंथर के हाथों मिली हार भी शामिल है। रैंडी ने साल 2021 में हुए WrestleMania 37 में ब्रे वायट के खिलाफ अपनी अंतिम पीएलली जीत हासिल की थी।

Expand Tweet

Trending

WWE Survivor Series 2023 में रैंडी ऑर्टन ने की थी धमाकेदार वापसी

रैंडी ऑर्टन बहुत लंबे समय से WWE में काम कर रहे हैं। मौजूदा रोस्टर में वो सबसे पुराने एक्टिव रेसलर के रूप में काम कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन हमेशा से सभी को पसंद आया है। फैंस का समर्थन हमेशा उनके साथ रहता है। पिछले साल Survivor Series में उन्होंने लंबे समय बाद WWE में वापसी की। तब से उन्होंने कुछ शानदार मुकाबले फैंस को दिए। हालांकि, उन्हें ज्यादातर मौकों पर हार का सामना ही करना पड़ा है। अब सोचिए 3 साल से ज्यादा हो गए और उन्हें प्रीमियम लाइव इवेंट में एक भी जीत नहीं मिली है।

वैसे लग रहा था कि King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में गुंथर के खिलाफ वो जीत हासिल कर लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी का प्लान कुछ और ही था। अब देखना होगा कि WWE ने आगे उनके लिए क्या प्लान बनाया होगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द उन्हें बड़ा पुश दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आगे जाकर उनके करियर पर भी ब्रेक लग सकता है।

Expand Tweet