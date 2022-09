WWE Clash at the Castle में Drew Mcintyre के चैंपियन नहीं बनने की चौंकाने वाली वजह आई सामने, जानकर होगी हैरानी

Roman Reigns vs Drew Mcintyre: WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) इस साल क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में रोमन रेंस (Roman Reigns) को हराने में नाकाम रहे थे। इस मैच से पहले उम्मीद की जा रही थी कि मैकइंटायर को यूके में हुए इस इवेंट में होमटाउन दर्शकों के सामने रोमन के खिलाफ जीत के लिए बुक किया जा सकता है। इस मैच में ड्रू मैकइंटायर को मिली हार के बाद फैंस काफी निराश हुए थे।

अब इस मैच में ड्रू मैकइंटायर के हार की वजह सामने आ चुकी है और रिपोर्ट्स की माने तो रोमन रेंस ने मैकइंटायर के खिलाफ मैच में अपना टाइटल इसलिए रिटेन किया ताकि ट्राइबल चीफ का लोगन पॉल के खिलाफ चैंपियनशिप मैच बुक किया जा सके। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूजलैटर के डेव मैल्टजर ने रोमन रेंस vs लोगन पॉल मैच के बारे में बात करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया-

"यह मैच एक और कारण देता है कि क्यों रोमन रेंस ने कार्डिफ, वेल्स में ड्रू मैकइंटायर को हराया। यह रोमन के लंबे रन के बाद टाइटल चेंज के लिए बिल्कुल सही जगह थी।"

डेव मैल्टजर ने आगे बताया-

"और सऊदी अरब में रोमन रेंस vs लोगन पॉल मैच प्लान होने के साथ ही रोमन का ड्रू मैकइंटायर के हाथों टाइटल हारना और जनवरी में दोबारा हासिल करने के प्लान को कैंसिल कर दिया गया।"

क्या ड्रू मैकइंटायर WWE में एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे?

कई साल के बिल्ड-अप के बाद ड्रू मैकइंटायर के पास Clash at the Castle में आखिरकार फैंस के सामने वर्ल्ड चैंपियन बनने का सबसे शानदार मौका था। ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकइंटायर इस इवेंट में रोमन रेंस को हराकर उनकी बादशाहत खत्म कर देंगे। अगर ड्रू मैकइंटायर यह मैच जीतकर नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनते तो शायद Crown Jewel में रोमन रेंस vs लोगन पॉल मैच बुक नहीं किया जाता।

ड्रू मैकइंटायर इस वक्त SmackDown में कैरियन क्रॉस के खिलाफ फिउड का हिस्सा हैं और अफवाह है कि मैकइंटायर WrestleMania 39 में आईसी चैंपियन गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ड्रू मैकइंटायर आने वाले लंबे समय तक शायद ही WWE में वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far