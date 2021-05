रोमन रेंस का WWE में हुआ खतरनाक मैच, चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए अपने भाई पर किया था जानलेवा हमला

रोमन रेंस (Roman Reigns), एक ऐसा नाम जो करीब एक साल पहले WWE का सबसे बड़ा बेबीफेस सुपरस्टार हुआ करता था। अब एक साल बाद वो कंपनी के सबसे बड़े हील सुपरस्टार बन चुके हैं। इस एक साल के अंदर ऐसा क्या हुआ, जो रेंस के पहले और अब के कैरेक्टर में जमीन-आसमान का अंतर पैदा हो गया।

उन्होंने COVID-19 महामारी के कारण रेसलमेनिया (WrestleMania) 36 से ठीक पहले WWE से ब्रेक लेने का फैसला लिया था। उसके करीब 5 महीने बाद उन्होंने समरस्लैम (Summerslam) 2020 में वापसी की और उसके एक हफ्ते बाद ही पेबैक (Payback) 2020 पीपीवी में द फीन्ड (The Fiend) और ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) को हराकर नए WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने।

उस समय तक पॉल हेमन (Paul Heyman) उनके मैनेजर बन चुके थे, जिससे रेंस के हील टर्न की भी एक तरह से पुष्टि हो चली थी। अब WWE को उन्हें बड़े हील सुपरस्टार के रूप में स्थापित करना था, जिसके लिए जे उसो (Jey Uso) का सहारा लिया गया। उस समय उनके टैग टीम पार्टनर जिमी उसो (Jimmy Uso) चोटिल थे।

रोमन रेंस ने WWE Hell in a Cell में किया था अपने भाई के ऊपर जानलेवा हमला

रोमन रेंस चाहते थे कि वो अनोआ'ई परिवार के ट्राइबल चीफ बनें, लेकिन जे उसो ऐसा मानने को तैयार नहीं थे। इस कारण उनकी Clash of Champions पीपीवी में भिड़ंत हुई, जिसमें जिमी उसो की एंट्री भी देखी गई। उन्होंने अपने भाई से रेंस को ट्राइबल चीफ के रूप में स्वीकार ना करने की बात कही। इसी के चलते रेंस ने जे की पीट-पीटकर बुरी हालत कर दी थी।

स्टोरीलाइन आगे बढ़ी और WWE Hell in a Cell पीपीवी में रेंस vs जे उसो Hell in a Cell 'आई क्विट' मैच को बुक किया गया। चूंकि मैच Hell in a Cell था, इसलिए इससे कोई डिसक्वालीफाई नहीं हो सकता था। पिछली बार की तरह इस बार भी मुकाबले में जिमी उसो का दखल देखा गया।

इस बार रेंस का गुस्सा चरम पर था, इसलिए उन्होंने जे उसो की नजरों के सामने उनके भाई पर खतरनाक तरीके से गिलोटीन चोक लगाया। अपने भाई जिमी पर जानलेवा हमला होते हुए और उन्हें दर्द से कराहते देख जे उसो को मजबूरन रेंस को अपने ट्राइबल चीफ के रूप में स्वीकार करना पड़ा था।

