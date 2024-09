4 दिग्गज जिन्होंने 2024 में WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट में एक भी सिंगल्स मैच नहीं जीता है

Superstars No Singles Match Win in 2024 at PLE: WWE के लिए साल 2024 काफी अच्छा रहा है। इस साल कई बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिले हैं। इसमें कुछ रेसलर्स का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और उन्होंने बड़ी जीत भी दर्ज की। इसी बीच कुछ की किस्मत खराब रही है और वो अभी तक 2024 में एक भी प्रीमियम लाइव इवेंट मैच नहीं जीत पाए हैं। इस बीच कुछ की किस्मत सिंगल्स मैचों में खराब रही है। इस आर्टिकल में हम 4 दिग्गज के बारे में बात करेंगे, जो 2024 में प्रीमियम लाइव इवेंट में एक भी सिंगल्स मैच नहीं जीते हैं।

4- WWE दिग्गज एजे स्टाइल्स के लिए साल 2024 अभी तक निराशाजनक रहा है

एजे स्टाइल्स के लिए साल 2024 उतना ज्यादा खास नहीं रहा है। वो पिछले कुछ महीनों से एक्शन से दूर हैं और उन्होंने 2024 में अभी तक एक भी प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच नहीं जीता है। इस साल स्टाइल्स कुल मिलाकर 4 बार प्रीमियम लाइव इवेंट में लड़ते हुए नज़र आ चुके हैं और सभी में उन्हें हार मिली।

इसमें से उनके तीन सिंगल्स मैच हैं। WrestleMania XL में स्टाइल्स को एलए नाइट ने हराया था। इसके अलावा फिनॉमिनल वन को कोडी रोड्स के खिलाफ Backlash France और Clash at the Castle में भी हार मिली थी।

3- पूर्व WWE चैंपियन सैथ रॉलिंस ने भी कोई PLE मैच नहीं जीता है

सैथ रॉलिंस के लिए साल 2023 काफी अच्छा रहा था और उनका ज्यादातर शोज़ में जलवा देखने को मिला था। यह चीज़ साल 2024 में नहीं कही जा सकती। सैथ के लिए 2024 भी बढ़िया रहा है लेकिन प्रीमियम लाइव इवेंट में वो फिसड्डी साबित हुए हैं। आपको बता दें कि विजनरी ने 2024 में तीन PLE मैचों में जगह बनाई है। सैथ ने इसी बीच एक बार सिंगल्स मैच प्रीमियम लाइव इवेंट में लड़ा है।

WrestleMania XL की नाईट 1 में टैग टीम मैच हारने के बाद नाईट 2 में रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ सिंगल्स मैच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप गंवा बैठे थे। इसके बाद सैथ ब्रेक पर गए और Money in the Bank में डेमियन प्रीस्ट को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज किया था और ड्रू ने यहां कैश-इन करने का प्रयास किया था लेकिन डेमियन चैंपियनशिप रिटेन रखने में सफल हुए।

2- WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन का प्रदर्शन निराशाजनक साबित हुआ है

रैंडी ऑर्टन के लिए 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट के मामले में बेहद निराशाजनक साबित हुआ है। उन्होंने इस साल 7 बार PLE में मैच लड़ा है। इसमें से वो 5 बार मल्टी पर्सन या टैग टीम मैच का हिस्सा रहे हैं। इन सभी मैचों में रैंडी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है।

रैंडी ने इसके अलावा दो बार सिंगल्स मैचों में भी जगह बनाई है। वो King and Queen of the Ring में गुंथर के खिलाफ नज़र आए थे। इसमें रैंडी को विवादित तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद रैंडी ने Bash in Berlin में गुंथर का सामना किया। यहां भी वाइपर की हार हुई हुई।

1- रोमन रेंस ने साल 2024 में WWE में एक ही सिंगल्स मैच लड़ा है

रोमन रेंस ने साल 2024 में अभी तक सिर्फ तीन बार ही प्रीमियम लाइव इवेंट में हिस्सा लिया है। इसमें से उनका Royal Rumble में हुआ एक फैटल 4 वे मैच और WrestleMania नाईट 1 में हुआ टैग टीम मैच शामिल है। दोनों में रोमन रेंस ने जीत दर्ज की लेकिन सिंगल्स मैच में उनकी किस्मत खराब रही है।

रैंडी ऑर्टन ने साल 2024 में अभी तक सिर्फ एक ही बार सिंगल्स मैच में जगह बनाई है। यह मुकाबला WrestleMania XL की नाईट 1 में कोडी रोड्स के खिलाफ हुआ था। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए हुए इस मैच में रेंस हार गए थे। रोमन का सिंगल्स मैचों के मामले में इस साल अभी खाता खुलना बाकी है।

