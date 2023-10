Ronda Rousey द्वारा रिटायरमेंट के ऐलान के बाद उनके WWE फ्यूचर को लेकर अहम अपडेट, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

Ronda Rousey: रोंडा राउज़ी (Ronda Rousey) ने हाल ही में इंस्टाग्राम के जरिए WWE से रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया। इसके बाद से ही वो चर्चा का विषय बन चुकी हैं। एक नए रिपोर्ट में रोंडा के WWE कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े डिटेल्स सामने आ चुके हैं। पूर्व UFC स्टार के WWE में अंतिम समय में उन्हें मेन इवेंट सीन से हटा दिया गया था।

रोंडा राउज़ी यह रेसलिंग कंपनी छोड़ने से पहले अपनी रियल लाइफ फ्रेंड शेना बैज़लर के साथ फिउड करती हुई दिखाई दी थीं। इसके बाद रोंडा ने SummerSlam 2023 में शेना के हाथों हारकर उन्हें अपनी विरासत सौंप दी थी। Ringside News की रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व विमेंस चैंपियन का WWE में वापसी करने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि, अभी भी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में काफी समय बचा हुआ है।

इस रिपोर्ट में बताया गया-

"रोंडा राउज़ी अपने रिटायरमेंट पोस्ट की वजह से काफी सुर्खियों में आ चुकी हैं। हमें बताया गया कि WWE क्रिएटिव टीम को पता था कि रोंडा SummerSlam में अपने करियर का अंत करने वाली थीं, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में काफी समय बचा हुआ था। यह पता नहीं चल पाया कि रोंडा के कॉन्ट्रैक्ट में कितने दिन बचे थे।"

WWE दिग्गज ने Ronda Rousey vs Becky Lynch मैच बुक ना होने को लेकर दिया बड़ा बयान

साल 2018 में WWE फैंस Survivor Series में रोंडा राउज़ी vs बैकी लिंच मैच देखने को लेकर काफी उत्साहित थे। बैकी के चोटिल होने की वजह से यह मैच कैंसिल हो गया था। इसके बाद उम्मीद थी कि WrestleMania 35 में इन दोनों के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा लेकिन इस मुकाबले में शार्लेट फ्लेयर को शामिल करके इसे ट्रिपल थ्रेट मैच बना दिया गया था।

Keepin It 100 Official पर दिग्गज कोनन ने इस चीज़ को लेकर बात की कि क्यों WWE में कभी बैकी लिंच vs रोंडा राउज़ी मैच बुक नहीं किया गया। उन्होंने कहा-

"मुझे लगता है कि यह कुछ भी हो सकता है। उन दोनों की नहीं बनती है लेकिन यह मायने नहीं रखता है। उन दोनों को बिजनेस करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और वो दोनों शायद लंबी स्टोरीलाइन का हिस्सा बनने वाले थे और रोंडा ने खुद को इससे बाहर कर लिया था।"