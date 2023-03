WWE WrestleMania 35 में Brock Lesnar की हुई थी चौंकाने वाली हार, दिग्गज ने चीटिंग से जीती यूनिवर्सल चैंपियनशिप

Brock Lesnar & Seth Rollins: WWE रेसलमेनिया (WrestleMania 35) में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) और सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला था। यह मैच काफी धमाकेदार साबित हुआ था और यहां सैथ रॉलिंस ने चौंकाने वाली जीत दर्ज करके फैंस का दिल जीत लिया था। यह मुकाबला जरूर ही सालों तक फैंस को याद रहेगा।

पॉल हेमन ने शो की शुरुआत में एंट्री करके बताया कि अगर ब्रॉक लैसनर को मेन इवेंट में नहीं डाला जा रहा है, तो उनका मैच शुरुआत में होगा। लैसनर और रॉलिंस ने एक-एक करके एंट्री की और उनके बीच सीधा ब्रॉल हुआ। लैसनर ने सैथ को रिंग में आने नहीं दिया और अटैक कर दिया। उन्होंने रिंगसाइड पर सैथ की हालत खराब की और फिर उन्हें F5 दिया।

उन्होंने सैथ को बैरिकेड में धकेला और अनाउंसर्स टेबल के ऊपर फेंका दिया। लैसनर उन्हें रिंग में लेकर आए और रेफरी ने सैथ से मैच में लड़ने के बारे में पूछा। लैसनर ने सैथ को फिर से रिंग के बाहर फेंक दिया। लैसनर ने दुश्मन को लगातार तीसरी बार अनाउंसर्स टेबल पर धकेल दिया। उन्होंने अनाउंसर्स टेबल के फ्लैप पर सैथ को पटक दिया।

वो रॉलिंस को रिंग में लेकर आए और रेफरी ने सैथ से मैच में हिस्सा लेने के बारे में फिर से पूछा। सैथ ने हाँ बोला और यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच की शुरुआत हुई। लैसनर ने सैथ पर लगातार तीन जर्मन सुप्लेक्स लगाए और F5 देने गए। सैथ ने खुद को बचाया और लैसनर को धक्का दिया। वो रेफरी से टकरा गए और सैथ ने फायदा उठाकर लैसनर को लो-ब्लो दिया।

रॉलिंस ने द बीस्ट पर किक लगाई और स्टॉम्प दिया। सैथ को मोमेंटम मिला और उन्होंने फिर से स्टॉम्प लगाया। लैसनर इसके बावजूद खड़े होने की कोशिश करने लगे। सैथ ने तीसरा स्टॉम्प दिया और फिर पिन करके लैसनर पर बड़ी जीत हासिल की। सैथ इसी के साथ नए यूनिवर्सल चैंपियन बने। फैंस ने सैथ द्वारा चीटिंग करने के बावजूद जीत पर उन्हें काफी अच्छा रिएक्शन दिया।

WWE WrestleMania के बाद भी Brock Lesnar और Seth Rollins की दुश्मनी जारी रही

ब्रॉक लैसनर ने Money in the Bank 2019 लैडर मैच जीता और कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। उन्होंने Extreme Rules 2019 में सैथ के खिलाफ अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया। इसी के साथ लैसनर फिर यूनिवर्सल चैंपियन बन गए थे। SummerSlam 2019 में सैथ को चैंपियनशिप के लिए रीमैच मिला। उन्होंने द बीस्ट को दोबारा हराया और इस बार बिना चीटिंग किए यूनिवर्सल टाइटल पर कब्जा किया।

