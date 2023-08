मौजूदा WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन Seth Rollins से जुड़ा बेहद शर्मनाक तथ्य, करीब 3 महीनों बाद भी नहीं कर पाए यह कारनामा

WWE: WWE ने इसी साल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया। अब पिछले 80 से भी ज्यादा दिनों से सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) चैंपियन बने हुए हैं, लेकिन अब ऐसा तथ्य सामने आया है, जो फाइटिंग चैंपियन रॉलिंस के लिए बेहद शर्मनाक है।

Wrestling World CC नाम के ट्विटर अकाउंट पर इस बात का जिक्र किया गया कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद सैथ रॉलिंस ने एक भी प्रीमियम लाइव इवेंट को हेडलाइन नहीं किया है। इसका मतलब 3 महीनों तक अस्तित्व में रहने के बावजूद वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को किसी मेन इवेंट का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

रॉलिंस अभी तक कई सुपरस्टार्स के खिलाफ अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड कर चुके हैं। WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट Payback है जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल की किस्मत बदल सकती है। चूंकि रोमन रेंस को इस इवेंट के लिए एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है, इसलिए संभव है कि इस बार शो को मेन इवेंट करने का मौका सैथ रॉलिंस को मिल सकता है।

WWE में Seth Rollins और Shinsuke Nakamura की दुश्मनी तूल पकड़ रही है

जबसे सैथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने हैं, तभी से कई नामी सुपरस्टार्स ने उन्हें अपना टारगेट बनाया हुआ है। उनकी फिन बैलर के साथ फिउड लंबी चली, लेकिन द जजमेंट डे मेंबर्स का साथ मिलने के बावजूद बैलर उन्हें हराकर चैंपियनशिप अपने नाम करने में सफल नहीं हुए थे। इन दिनों शिंस्के नाकामुरा ने उन्हें अपना टारगेट बनाया हुआ है।

कुछ हफ्तों पहले नाकामुरा ने किंसाशा लगाकर रॉलिंस को ललकारा था और इस चुनौती को आगे चलकर रॉलिंस ने स्वीकार भी किया। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस दुश्मनी को किस तरीके से बिल्ड किया जाता है क्योंकि ये स्टोरीलाइन नाकामुरा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है।

दूसरी ओर रॉलिंस को एक और बड़े खतरे से सावधान रहना होगा क्योंकि मिस्टर Money in the Bank डेमियन प्रीस्ट लगातार अपने ब्रीफकेस को कैश-इन करने के मौके तलाशते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये तो समय ही बताएगा कि आने वाले हफ्तों में रॉलिंस vs नाकामुरा फिउड क्या नया मोड लेती है और मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जल्द किसी प्रीमियम लाइव इवेंट को हेडलाइन कर पाएंगे या नहीं।