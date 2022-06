WWE द्वारा Roman Reigns vs Brock Lesnar मैच का ऐलान करने के बाद पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन ने दी प्रतिक्रिया, जाहिर की निराशा

WWE दिग्गज ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में चौंकाने वाली वापसी करते हुए रोमन रेंस (Roman Reigns) के साथ अपनी दुश्मनी जारी रखी। अब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच SummerSlam 2022 में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच का ऐलान भी कर दिया गया है। WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस ने इस बड़े ऐलान को लेकर अब प्रतिक्रिया दी है और ऐसा लग रहा है कि वो ब्रॉक लैसनर के वापसी करके रोमन रेंस के साथ मैच सेटअप करने की वजह से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं।

WWE फैंस भी ब्रॉक लैसनर की वापसी के बाद उनका रोमन रेंस के साथ फिउड जारी रहने की वजह से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। बता दें, पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन सैथ रॉलिंस ने ब्रॉक लैसनर की वापसी के बाद ट्विटर पर इमोजी पोस्ट करते हुए संकेत देने की कोशिश की कि लैसनर की जगह शायद वो रोमन रेंस के खिलाफ चैंपियनशिप मैच में जगह बनाना चाहते थे। हालांकि, अभी भी सैथ रॉलिंस के पास Money in the Bank ब्रीफकेस जीतकर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने का मौका है।

WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस के ट्वीट को लेकर फैंस ने दी मजेदार प्रतिक्रियाएं

सैथ रॉलिंस द्वारा ब्रॉक लैसनर की वापसी पर प्रतिक्रिया देने के बाद अब फैंस से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। बता दें, फैंस सैथ रॉलिंस द्वारा MITB ब्रीफकेस जीतकर उन्हें इसे SummerSlam 2022 में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच के दौरान कैश इन करते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा इतिहास में पहले देखने को मिल चुका है और फैंस चाहते हैं कि सैथ रॉलिंस इतिहास दोहराए।

@WWERollins @Fightful Please for the love of God, win the briefcase and repeat Wrestlemania 31…and take the WWE back to Raw. Signed, All Of Us…

बता दें, साल 2015 में WrestleMania 31 के मेन इवेंट में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर का मैच देखने को मिला था और इस मैच में सैथ रॉलिंस MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। यह देखना रोचक होगा कि सैथ रॉलिंस इस साल एक बार Money in the Bank विजेता बनकर इस चीज़ को दोहरा पाते हैं या नहीं।

