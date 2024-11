5 चौंकाने वाली चीजें जो इस हफ्ते WWE SmackDown में देखने को मिल सकती हैं 

SmackDown Surprises Can Happen: WWE SmackDown का इस हफ्ते Crown Jewel से पहले आखिरी एपिसोड देखने को मिलने वाला है। यही कारण है कि स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड का महत्व काफी ज्यादा है। रोमन रेंस (Roman Reigns) Crown Jewel में होने वाले अपने मैच को हाइप करने के लिए शो में मौजूद रहने वाले हैं। SmackDown के लिए पहले ही कुछ बड़े मुकाबले बुक कर दिए गए हैं और शो को रोमांचक बनाने के लिए कुछ सरप्राइज भी दिए जा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीजों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE SmackDown में बियांका ब्लेयर को फैटल 4 वे मैच में हार मिल सकती है

WWE SmackDown में इस हफ्ते बियांका ब्लेयर vs इयो स्काई vs पाइपर निवेन vs लैश लैजेंड का फैटल 4 वे मैच होना है। बियांका बड़ी सुपरस्टार हैं इसलिए उनके यह मुकाबला जीतने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, इस मुकाबले में शामिल सभी सुपरस्टार्स ब्लेयर की दुश्मन हैं।

बता दें, बियांका ब्लेयर-जेड कार्गिल को Crown Jewel में इयो स्काई-कायरी सेन, लैश लैजेंड-जकारा जैक्सन और चेल्सी ग्रीन-पाइपर निवेन के खिलाफ विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। इयो, लैश, निवेन SmackDown में होने वाले मैच में टीम के रूप में बियांका को टारगेट कर सकती हैं। इस वजह से ब्लेयर के लिए ना सिर्फ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं बल्कि उन्हें मैच हारना भी पड़ सकता है।

4- WWE SmackDown में मोटर सिटी मशीन गन्स के नए फिउड की शुरूआत हो सकती है

मोटर सिटी मशीन गन्स ने पिछले हफ्ते SmackDown में रोमन रेंस और द उसोज़ की मदद से टामा टोंगा-टांगा लोआ को हराया था। इस जीत के साथ ही MCMG नए WWE टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। देखा जाए तो टोंगा ब्रदर्स टाइटल के लिए मोटर सिटी मशीन गन्स के खिलाफ रीमैच डिजर्व करते हैं।

हालांकि, टामा-टांगा फिलहाल सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के साथ रोमन रेंस-द उसोज़ के खिलाफ फिउड में व्यस्त हैं। इस वजह से हील टीम अभी शायद ही रीमैच की मांग करेगी। यही कारण है कि मोटर सिटी गन्स की SmackDown में किसी दूसरी टीम के खिलाफ नए फिउड की शुरूआत की जा सकती है।

3- WWE SmackDown में लिव मॉर्गन मैच लड़ सकती हैं

विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन को Crown Jewel में WWE विमेंस चैंपियन नाया जैक्स के खिलाफ क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप मैच लड़ना है। इस मुकाबले से पहले इस हफ्ते SmackDown में इन दोनों स्टार्स का सामना होना है। इस दौरान नाया के साथ टिफनी स्ट्रैटन भी मौजूद रह सकती हैं।

संभव है कि टिफनी, लिव के खिलाफ अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने का दावा कर सकती हैं। इस वजह से इन दोनों स्टार्स की बहस हो सकती है और SmackDown में स्ट्रैटन vs मॉर्गन मैच बुक हो सकता है। इसके बाद लिव मॉर्गन अपने साथियों की मदद से टिफनी स्ट्रैटन को हरा सकती हैं।

2- WWE SmackDown में केविन ओवेंस वापसी करके रैंडी ऑर्टन पर जबरदस्त हमला कर सकते हैं

रैंडी ऑर्टन को Crown Jewel में केविन ओवेंस के खिलाफ मैच लड़ना है। हालांकि, इस मुकाबले के बिल्ड-अप के दौरान केविन को शो से दूर रखा जा रहा है। बता दें, रैंडी को इस हफ्ते SmackDown में कोडी रोड्स के साथ टीम बनाकर गुंथर-लुडविग काइजर का टैग टीम मैच में सामना करना है।

संभावना ज्यादा है कि ऑर्टन-कोडी यह मैच जीतने में कामयाब रहेंगे। वहीं, केविन ओवेंस मुकाबले के बाद वापसी करके रैंडी ऑर्टन पर जबरदस्त हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर सकते हैं। इस दौरान गुंथर भी अपने Crown Jewel प्रतिद्वंदी कोडी रोड्स पर हमला करते हुए इवेंट से पहले अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

1- WWE SmackDown में रोमन रेंस और जे उसो के बीच मनमुटाव खत्म हो सकता है

Crown Jewel में रोमन रेंस-द उसोज़ को सिक्स-मैन टैग टीम मैच में सोलो सिकोआ के ग्रुप का सामना करना है। हालांकि, अभी तक रोमन का मेन इवेंट जे के साथ मनमुटाव खत्म नहीं हुआ है। यह चीज सऊदी अरब में होने वाले इवेंट में बेबीफेस टीम की हार का कारण बन सकती है।

जे इस हफ्ते SmackDown में रेंस से ब्लडलाइन में सभी को बराबर का दर्जा देने को लेकर बात करने आने वाले हैं। जिमी उसो इस सैगमेंट में रोमन रेंस और जे उसो के बीच दूरियां खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। संभव है कि रोमन और जे अपने भाई की बात मानकर पुरानी बातों को भुलाते हुए मनमुटाव खत्म कर सकते हैं।

