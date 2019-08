अब तक के SummerSlam के मेन इवेंट मैचों की लिस्ट पर एक नजर

डब्लू डब्लू ई (WWE) के 4 बड़े पीपीवी में से एक समरस्लैम इवेंट की शुरुआत 1988 में न्यू यॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था, जिसके मेन इवेंट में हल्क होगन ने रैंडी सैवेज के साथ टीम बनाकर आंद्रे द जाइंट और टेड डी बियासी का सामना किया था। इस बार इस बड़े पीपीवी का आयोजन 11 अगस्त को होगा। इस साल के इवेंट के लिए WWE ने अब तक कई बड़े मुकाबलों का एलान कर दिया है।

रैसलमेनिया के बाद समरस्लैम WWE का सबसे बड़ा पे-पर-व्यू है। साल 2009 से लेकर 2014 तक यह इवेंट कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में हुआ।

अब आइए नजर डालते हैं अब तक के समरस्लैम इवेंट और उनके मेन इवेंट के मैचों की लिस्ट पर:

1- समरस्लैम (1988) न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसका मेन इवेंट हल्क होगन और रैंडी सैवेज vs टेड डी बियासी और आंद्रे द जाइंट के बीच था।

2-समरस्लैम (1989) न्यू जर्सी में हुआ था। यहां मेन इवेंट हल्क होगन और ब्रूटस बीफकेक vs रैंडी सैवेज और जियस के बीच था।

3-समरस्लैम (1990) पैनसिल्वेनिया में हुआ था। अल्टीमेट वॉरियर vs रिक रूड (स्टील केज मैच, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ) के बीच मेन इवेंट हुआ था।

4- समरस्लैम (1991) न्यू यॉर्क में हुआ था। हल्क होगन और अल्टीमेट वॉरियर vs स्लोटर, जनरल अदनान और मुस्तफा के बीच मेन इवेंट यहां हुआ था।

5-समरस्लैम (1992) का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। ब्रेट हार्ट vs ब्रिटिश बुलडॉग (इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

6-समरस्लैम (1993) का आयोजन मिशीगन में हुआ था। योकोजुना vs लेक्स लुगर (WWF वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप) के बीच यहां मेन इवेंट हुआ था।

7- समरस्लैम (1994) शिकागो में हुआ था। अंडरटेकर vs द अंडरटेकर का मैच यहां मेन इवेंट में हुआ था।

8- समरस्लैम (1995) पैनसिल्वेनिया में हुआ था। डीजल vs किंग मैबल (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप) के बीच यहां मेन इवेंट मैच हुआ था।

9-समरस्लैम (1996) ओहायो में हुआ था। शॉन माइकल्स vs वेडर (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप) के बीच यहां मेन इवेंट मैच हुआ था।

10- समरस्लैम (1997) न्यू जर्सी में हुआ था। अंडरटेकर vs ब्रेट हार्ट (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

11- समरस्लैम (1998) न्यू यॉर्क में हुआ था। स्टीव ऑस्टिन vs अंडरटेकर (WWF चैंपियनशिप) के बीच ये धमाकेदार मेन इवेंट मैच हुआ था।

12- समरस्लैम (1999) मिनिसोटा में हुआ था। स्टीव ऑस्टिन vs ट्रिपल एच vs मैनकाइंड (WWF चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

13- समरस्लैम (2000) नोर्थ कैरोलिना में हुआ था। द रॉक vs ट्रिपल एच vs कर्ट एंगल (WWE चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

14- समरस्लैम (2001) कैलिफोर्निया में हुआ था। बुकर टी vs द रॉक (WCW चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट हुआ था।

15- समरस्लैम (2002) न्यू यॉर्क में हुआ था। द रॉक vs ब्रॉक लैसनर (WWE अंडिसप्यूटिड चैंपियनशिप) के बीच ये धमाकेदार मेन इवेंट हुआ था।

16- समरस्लैम (2003) एरिजोना में हुआ था। ट्रिपल एच vs क्रिस जैरिको vs केविन नैश vs शॉन माइकल्स vs रैंडी ऑर्टन vs गोल्डबर्ग (एलिमिनेशन चैम्बर मैच, वर्ल्ड चैंपियनशिप) मेन इवेंट में हुआ था।

17-समरस्लैम(2004) कनाडा में हुआ था। क्रिस बैन्वा vs रैंडी ऑर्टन (WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

18- समरस्लैम (2005) वॉशिंगटन में हुआ था। हल्क होगन vs शॉन माइकल्स

19-समरस्लैम (2006) का आयोजन बॉस्टन में हुआ था। ऐज vs सीना (WWE चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

20- समरस्लैम (2007) का आयोजन न्यू जर्सी में हुआ था। जॉन सीना vs रैंडी ऑर्टन (WWE चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

21- समरस्लैम(2008) इंडियाना में हुआ था। अंडरटेकर vs ऐज (हैल इन ए सैल) के बीच ये मेन इवेंट मैच हुआ था।

22- समरस्लैम (2009) कैलिफोर्निया में हुआ था। जैफ हार्डी vs सीएम पंक (TLC मैच, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

23- समरस्लैम (2010) कैलिफोर्निया में हुआ था। टीम WWE vs टीम नेक्सस के बीच मेन इवेंट हुआ था।

24- समरस्लैम(2011) कैलिफोर्निया में हुआ था। सीएम पंक vs जॉन सीना (WWE अंडिसप्यूटिड चैंपियनशिप) के बीच ये शानदार मेन इवेंट मैच हुआ था।

25- समरस्लैम(2012) कैलिफोर्निया में हुआ था। ब्रॉक लैसनर vs ट्रिपल एच (नो डिसक्वालिफिकेशन मैच) मेन इवेंट में हुआ था।

26- समरस्लैम (2013) कैलिफोर्निया में हुआ था। जॉन सीना vs डेनियन ब्रायन (WWE चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

27- समरस्लैम(2014) कैलिफोर्निया में हुआ था। जॉन सीना vs ब्रॉक लैसनर (WWE हैवीवेट चैंपियनशिप) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

28-समरस्लैम(2015) न्यू यॉर्क में हुआ था। ब्रॉक लैसनर vs अंडरटेकर समरस्लैम (2016) के बीच मेन इवेंट मैच हुआ था।

29- समरस्लैम(2016) न्यू यॉर्क में हुआ था। ब्रॉक लैसनर vs रैंडी ऑर्टन के बीच मेन इवेंट मुकाबला हुआ था।

30- समरस्लैम (2017) न्यू यॉर्क में हुआ था। ब्रॉक लैसनर VS समोआ जो VS रोमन रेंस VS ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच मेन इवेंट में हुआ था।

31-समरस्लैम (2018 ) का आयोजन भी न्यू यॉर्क में ही हुआ था। ब्रॉक लैसनर VS रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट मैच हुआ था।

32- समरस्लैम (2019) का आयोजन इस बार टोरंटो में होगा।

WWE समरस्लैम 2019 के लिए अब तक तय किए गए मैच

-ब्रॉक लैसनर vs सैथ रॉलिंस (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

-बैकी लिंच vs नटालिया (WWE रॉ विमेंस चैंपियनशिप मैच)

-बेली vs एम्बर मून (WWE स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच)

-कोफी किंग्सटन vs रैंडी ऑर्टन (WWE चैंपियनशिप मैच)

-केविन ओवेंस vs शेन मैकमैहन (ओवेंस हारे तो WWE छोड़ देंगे)

-फिन बैलर vs ब्रे वायट

-एजे स्टाइल्स vs रिकोशे (WWE यूएस चैंपियनशिप मैच)

-द मिज Vs डॉल्फ जिगलर

-सैमी जेन Vs एलिस्टर ब्लैक

-शार्लेट फ्लेयर Vs ट्रिश स्ट्रेटश

