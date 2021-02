रेसलिंग दिग्गज का बड़ा बयान, बताया WWE में कब तक चैंपियन रहेंगे द मिज

WWE के पूर्व राइटर विंस रुसो (Vince Russo) को लगता है कि द मिज (The Miz) WWE चैंपियनशिप को रेसलमेनिया (WrestleMania 37 ) तक अपने पास नहीं रखने वाले हैं। द मिज (The Miz) ने अपना ब्रीफकेस एलिमिनेश चैंबर (Elimination Chamber) के बाद कैश इन किया था और ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) को हराकर WWE का खिताब अपने नाम किया था। अब द मिज (The Miz) अगले हफ्ते WWE रॉ (Raw) में बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं।

स्पोर्ट्सकीड़ा से बात करते हुए विंस रुसो ने काफी सारी बातें की और बताया कि उन्हें लगता है कि बॉबी लैश्ले अगले हफ्ते WWE चैंपियनशिप मैच में द मिज को हरा देंगे।

अब इन लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। मिज WrestleMania में टाइटल को डिफेंड नहीं करेंगे। अगर मिज ने WrestleMania में WWE टाइटल डिफेंड करेंगे तो WWE को मुझे 50 डॉलर देने पड़ेंगे। हम सभी को पता है कि ये नहीं होने वाला है।

WWE के पूर्व राइटर को लगता है कि WrestleMania 37 में ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमैन का WWE चैंपियनशिप मैच हो सकता है।

WWE में द मिज की कहानी पर बोलो विंस रुसो

विंस रुसो का कहना है कि WWE ने अब द मिज, बॉबी लैश्ले और ड्रू मैकइंटायर के किरदार को खराब बुकिंग के चलते पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जब इन सुपरस्टार्स को पुश मिलता है तब इन्हें लगता कि उन्हें काबिलियत से पुश मिला है।

मैं एक बात साफ बोल देता हूं कि जो हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन WWE राइटर्स गलत कर रहे हैं। जब सुपरस्टार्स को पुश देना होता है तब नहीं देते हैं बाद में पुश देकर उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं।

इसके अलावा विंस रुसो ने WWE को आड़े हाथों हुए लेते हुए कहा कि Elimination Chamber के बाद ड्रू मैकइंटायर को Raw के एपिसोड में दिखाना चाहिए था। अब देखना होगा कि विंस रुसो की भविष्यणाणी कितनी सच साबित होती है।

