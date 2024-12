3 सुपरस्टार्स जो WWE Royal Rumble 2025 से पहले अपनी चैंपियनशिप गंवा सकते हैं

Superstars Can Lose Title Before Royal Rumble 2025: WWE में चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा सोचना कि स्थिति नहीं बदलेगी, तो यह संभव नहीं है। इस समय कंपनी में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर (Gunther) हैं, जबकि विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन (Liv Morgan) हैं। इसके साथ ही WWE विमेंस चैंपियनशिप नाया जैक्स के पास है और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स हैं। इन सभी को चैंपियन बने हुए काफी समय हो चुका है और ऐसा संभव है कि इनमें से कुछ अपना टाइटल अगले बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले हार जाएं। इस आर्टिकल में हम आपको उन तीन सुपरस्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जो WWE Royal Rumble 2025 से पहले अपनी चैंपियनशिप गंवा सकते हैं।

#3 WWE विमेंस चैंपियन नाया जैक्स अपना टाइटल Royal Rumble 2025 से पहले गंवा सकती हैं

नाया जैक्स ने Queen of the Ring टूर्नामेंट जीता था, जिसके चलते उन्हें SummerSlam 2024 में उस समय की WWE विमेंस चैंपियन बेली के खिलाफ मैच मिला था। वह इसमें भी जीत गई थीं और नई WWE विमेंस चैंपियन बन गई थीं। उन्होंने हाल में Survivor Series में हुए विमेंस WarGames मैच में हिस्सा लिया था, जिसमें उनकी टीम हार गई थी। इसमें उनके साथ मिस Money in the Bank 2024 टिफनी स्ट्रैटन भी थीं। वह नाया जैक्स के साथ ही रहती हैं। उनके काम को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह अपने ब्रीफकेस को कैश इन करने का मौका ढूंढ रही हैं। वह ऐसा Royal Rumble 2025 से पहले कर सकती हैं, जिसके चलते नाया अपनी चैंपियनशिप हार सकती हैं।

#2 वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर अपनी चैंपियनशिप को Royal Rumble 2025 से पहले खो सकते हैं

नाया जैक्स की तरह ही King of the Ring टूर्नामेंट जीतकर गुंथर ने SummerSlam 2024 में तब के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ मैच प्राप्त किया था। वह पूर्व जजमेंट डे मेंबर को हराकर नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। उन्होंने Survivor Series WarGames 2024 में डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ ही अपनी चैंपियनशिप डिफेंड और रिटेन की थी। इसमें भी SummerSlam 2024 की तरह फिन बैलर का दखल दिखाई दिया था। अब गुंथर अपने टाइटल को Saturday Night's Main Event 2024 में फिन बैलर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। डेमियन के माइंडगेम्स के चलते गुंथर अपना विश्वास खो बैठे हैं। यह संभव है कि इसके चलते वह अपना टाइटल भी Royal Rumble 2025 से पहले खो बैठें।

#1 WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन भी अपनी चैंपियनशिप को Royal Rumble 2025 से पहले खो सकती हैं

लिव मॉर्गन ने WWE King and Queen of the Ring 2024 में बैकी लिंच को हराकर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने इसको SummerSlam 2024 में रिया रिप्ली के खिलाफ डिफेंड किया था। वह हाल में Survivor Series 2024 में हुए विमेंस WarGames मैच का हिस्सा थीं, जिसमें उनकी टीम रिया रिप्ली की टीम से हार गई थी। अब उनका अगला टाइटल डिफेंस Saturday Night's Main Event 2024 में टीम रिया मेंबर इयो स्काई से है। अगर वह इसको जीत भी जाती हैं, तो रिया उनसे टाइटल जीतने का प्रयास करेंगी और यह संभव है कि वह ऐसा Royal Rumble 2025 से पहले ही कर दें।

