3 धमाकेदार चीज़ें जो WWE को Bash In Berlin में रोमन रेंस के नज़र नहीं आने पर उनकी कमी की भरपाई करने के लिए करनी चाहिए 

Things Should Be Done To Make Up Roman Reigns Absence: WWE दिग्गज रोमन रेंस (Roman Reigns) की SummerSlam 2024 में वापसी के बाद ऐसा लगा था कि वो बैश इन बर्लिन (Bash In Berlin) में मैच लड़ सकते हैं। हालांकि, ऐसा होने की संभावना काफी कम हो चुकी है। याद दिला दें, SmackDown के आखिरी एपिसोड के दौरान रोमन पर अटैक हुआ था।

रिपोर्ट्स की माने तो वो 13 सितंबर को होने वाले ब्लू ब्रांड के एपिसोड के जरिए वापसी करेंगे। यह बात तो पक्की है कि रेंस की अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में कमी खलेगी। इस आर्टिकल में हम ऐसी 3 चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो WWE को रोमन रेंस के Bash In Berlin में नज़र नहीं आने पर उनकी कमी की भरपाई करने के लिए करनी चाहिए।

3- WWE Bash In Berlin 2024 में अंकल हाउडी का किसी बड़े सुपरस्टार पर हमला करना

Expand Tweet

Trending

अंकल हाउडी अगले हफ्ते Raw में चैड गेबल के खिलाफ मैच लड़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि हाउडी इस मुकाबले के जरिए गेबल और उनके साथियों के साथ फिउड का अंत कर सकते हैं। देखा जाए तो सुपरनैचुरल सुपरस्टार को वापसी के बाद अभी तक प्रीमियम लाइव इवेंट्स से दूर ही रखा गया है।

यही नहीं, अंकल हाउडी ने अभी तक किसी बड़े सुपरस्टार को भी टारगेट नहीं किया है। यही कारण है कि अगर हाउडी Bash In Berlin में नज़र आकर किसी बड़े स्टार पर अटैक करते हैं तो यह काफी खास पल होगा। इससे रोमन रेंस की अनुपस्थिति में इस इवेंट का रोमांच बढ़ाने में मदद मिलेगी।

2- WWE Bash In Berlin में रोमन रेंस के भाई जिमी उसो की वापसी

Expand Tweet

WWE SummerSlam में रोमन रेंस के साथ जिमी उसो की वापसी की भी अटकलें लगाई गईं थी। हालांकि, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। नए ब्लडलाइन ने रोमन की तरह जिमी पर भी कुछ महीने पहले खतरनाक हमला किया था।

अगर रेंस ब्रेक पर जाने वाले हैं तो इससे ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन रूक सी जाएगी। यही कारण है कि जिमी उसो को Bash In Berlin में चौंकाने वाली वापसी करते हुए हील फैक्शन के साथ दुश्मनी आगे बढ़ानी चाहिए। इससे ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन में नया ट्विस्ट आएगा और आने वाले शोज को लेकर रोमांच काफी बढ़ जाएगा।

1- WWE Bash In Berlin में रैंडी ऑर्टन का हील टर्न लेना

Expand Tweet

रैंडी ऑर्टन को Bash In Berlin में गुंथर के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है। देखा जाए तो रिंग जनरल हाल ही में चैंपियन बने हैं इसलिए उनके मुकाबले में रैंडी को हराने की संभावना काफी ज्यादा है। बता दें, ऑर्टन को वापसी के बाद से ही अधिकतर प्रीमियम लाइव इवेंट्स में हार ही मिली है।

अगर वाइपर Bash In Berlin में भी हार जाते हैं तो इससे उनके बेबीफेस के रूप में मोमेंटम में काफी कमी आएगी। इस वजह से उन्हें मुकाबले के बाद बवाल मचाते हुए हील टर्न ले लेना चाहिए। अगर एपेक्स प्रिडेटर हील टर्न लेते हैं तो यह Bash In Berlin का सबसे यादगार पल बन जाएगा। इस वजह से इवेंट में रोमन रेंस के नज़र नहीं आने की कमी भी काफी हद तक पूरी हो जाएगी।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback