2 सुपरस्टार्स जो WWE Bash in Berlin में बिना चीटिंग के जीत हासिल कर सकते हैं और 2 जिन्हें दोस्तों की मदद लग सकती हैं

Superstars Who Can Win By Cheating or Clean at Bash in Berlin: WWE बैश इन बर्लिन (Bash in Berlin) के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। यह इवेंट कुछ दिनों बाद देखने को मिलने वाला है। इसके लिए 5 बड़े मैचों का ऐलान कंपनी द्वारा देखने को मिल गया है। मैच के नतीजों पर फैंस की नज़र होगी क्योंकि इससे आने वाले इवेंट के लिए स्टोरीलाइन आगे बढ़ पाएगी।

शो के दौरान कुछ मैच में दखल देखने को मिल सकते हैं और इसका फायदा उठाकर सुपरस्टार्स जीत भी दर्ज कर सकते हैं। हालांकि, कुछ स्टार्स खुद के दम पर जीत हासिल करते हुए नज़र आ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 2 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जो Bash in Berlin में बिना चीटिंग किए जीत हासिल कर सकते हैं और 2 जो दोस्तों की मदद ले सकते हैं।

2- WWE Bash in Berlin में बिना चीटिंग से जीत सकते हैं: Gunther को अभी लिगेसी बनानी है

गुंथर ने SummerSlam 2024 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी और उन्हें अब खुद को टॉप स्टार के रूप में साबित करना है। हालांकि, चैंपियनशिप रन के शुरुआत में ही उनके सामने काफी बड़ी मुश्किल आ गई है। वो दिग्गज रैंडी ऑर्टन के खिलाफ वर्ल्ड टाइटल को दांव पर लगाने वाले हैं। Bash in Berlin में होने वाला यह मुकाबला जबरदस्त रह सकता है क्योंकि दोनों आसानी से हार नहीं मानते हैं।

गुंथर के पास मैच में लुडविग काइजर की मदद लेने का विकल्प होगा लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रैंडी ऑर्टन जैसे स्टार को क्लीन हराना बड़ी चीज़ होगी और इससे वो खुद को टॉप पर स्थापित कर पाएंगे। इसी वजह से रिंग जनरल को किसी तरह की चीटिंग नहीं करनी चाहिए। गुंथर ने पहले भी कई बड़े स्टार्स को खुद के दम पर हराया और उन्हें यह चीज़ जर्मनी में भी करनी होगी।

2&1- WWE Bash in Berlin में चीटिंग कर सकते हैं: डॉमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन को जजमेंट डे का साथ मिल सकता है

डॉमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन इस समय साथ काम कर रहे हैं और उनकी जोड़ी काफी एंटरटेनिंग है। उनकी डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के खिलाफ स्टोरी ने फैंस का दिल जीता है। अब इन स्टार्स के बीच WWE Bash in Berlin में मिक्स्ड टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। फैंस इस मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं।

इस मैच में रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट की जीत की संभावना लग रही है। लिव और डॉमिनिक थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं और उन्हें भी यह बात पता होगी। इसी वजह से वो जजमेंट डे के अपने साथियों की मदद ले सकते हैं। फिन बैलर, कार्लिटो और जेडी मैकडॉना माइंड गेम्स खेलकर लिव और डॉमिनिक को बेबीफेस स्टार्स पर जीत दिलाने में मदद कर सकते हैं।

1- WWE Bash in Berlin में बिना चीटिंग से जीत सकते हैं: Cody Rhodes को किसी की जरूरत नहीं है

कोडी रोड्स ने दो साल में खुद को टॉप स्टार के रूप में साबित किया है। फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं और उन्हें हराना आसान नहीं है। वो रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर जैसे दिग्गजों को हरा चुके हैं। कंपनी के टॉप बेबीफेस होने के कारण रोड्स किसी तरह से चीटिंग करना पसंद नहीं करते हैं। WWE Bash in Berlin में उनका सामना केविन ओवेंस से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाला है।

केविन और कोडी दोस्त हैं और ऐसे में उनके बीच मैच में किसी तरह की इंटरफेरेंस या चीटिंग होने का चांस नहीं हैं। यह मैच दोनों पूरी ईमानदारी से लड़ सकते हैं। रोड्स को जीत दर्ज करते हुए टाइटल रिटेन रखने के लिए फेवरेट माना जा रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है और कोडी रोड्स क्लीन तरीके से प्राइजफाइटर को हरा सकते हैं।

