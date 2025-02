2 विमेंस सुपरस्टार्स जिन्होंने बच्चा होने के बाद WWE में वापसी नहीं की और 2 जिनका रिटर्न हुआ

Womens Stars Return or Not After Giving Birth: WWE रेसलर्स जहां रिंग में एक्शन करते हैं, तो वहीं वह निजी जीवन में भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। हाल में जैसे ड्रैगन ली (Dragon Lee) एक पिता बने, तो वहीं रोंडा राउजी भी कुछ समय पहले मां बनी थीं। एक तरफ जहां मेंस रेसलर्स जल्द वापसी कर लेते हैं, तो वहीं कई बार विमेंस रेसलर्स दोबारा रिंग में मां बनने के बाद वापसी करती हैं, जबकि कुछ इससे दूरी बना लेती हैं। इस आर्टिकल में हम आपको उन दो विमेंस सुपरस्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने बच्चा होने के बाद WWE में वापसी नहीं की, और 2 जिनका रिटर्न हुआ।

#2 वापसी नहीं की - पूर्व WWE सुपरस्टार कार्मेला ने मां बनने के बाद रिंग में वापसी नहीं की

कार्मेला ने 2017 में पहले विमेंस Money in the Bank मैच को जीता था। उन्होंने 7 अप्रैल 2022 को WWE कमेंटेटर कोरी ग्रेव्स के साथ शादी कर ली थी। 8 नवंबर 2023 को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। उसके बाद से ही उन्हें ड्रॉप फुट की समस्या थी। इसके चलते उन्होंने रिंग में वापसी नहीं की थी। हाल में ही यह खबर आई थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ खत्म हो गया है। अब ऐसे में उनकी वापसी होने के चांस बेहद कम हैं।

#2 वापसी की - पूर्व WWE सुपरस्टार बैकी लिंच ने बच्ची को जन्म देने के बाद रिंग में परफॉर्म किया है

10 मई 2020 को हुआ Money in the Bank बेहद खास था, क्योंकि पैंडेमिक के समय हुए इस प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान एक्शन WWE हेडक्वार्टर में हुआ था। इसमें हुए विमेंस Money in the Bank लैडर मैच को ओस्का ने जीता था। इसके अगले दिन हुए Raw एपिसोड में बैकी लिंच ने यह घोषणा कर दी कि वह प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने ओस्का को बताया कि उन्होंने जो मैच जीता है, वह उनके टाइटल के लिए था। इसके बाद वह रिंग से दूर हो गई थीं। उन्होंने SummerSlam 2021 में वापसी करके SmackDown विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर को हराकर चौथी बार यह टाइटल जीता था। उनका कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल एक्सपायर हो गया था।

#1 वापसी नहीं की - ब्रैंडी रोड्स ने बच्चे को जन्म देने के बाद WWE में वापसी नहीं की

ब्रैंडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स की पत्नी हैं। उससे पहले कोडी की कई गर्लफ्रेंड रही हैं। अब अगर बात करें ब्रैंडी की, तो उन्होंने 18 जून 2021 को एक बच्ची को जन्म दिया था। उसके बाद से उन्होंने रिंग में एंट्री नहीं की है। वह 2019 से 2022 तक AEW में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ब्रांड ऑफिसर थीं। यह बात और है कि वह पहले NXT और SmackDown में बैकस्टेज इंटरव्यूअर थीं। एक समय पर कोडी की पत्नी ने वापसी की बात कही थी, लेकिन फिर उन्हें बच्चे से दूर रहना गंवारा नहीं हुआ, और उन्होंने आज तक WWE रिंग में वापसी नहीं की है।

#1 वापसी की - एलेक्सा ब्लिस ने WWE Royal Rumble 2025 में चौंकाने वाली वापसी की थी

एलेक्सा ब्लिस Royal Rumble 2023 में Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर को हराने में नाकाम रही थीं। ब्लेयर ने अपना टाइटल रिटेन किया था, लेकिन फिर उसके बाद ब्लिस ने रिंग से दूरी बना ली थी। 9 अप्रैल 2022 को रायन कैबरेरा से शादी के बंधन में बंधी एलेक्सा ने 27 नवंबर 2023 को एक बच्ची को जन्म दिया था। उसके बाद से फैंस उन्हें वापस देखना चाहते थे, लेकिन Royal Rumble 2025 तक ऐसा नहीं हो पाया था। 1 फरवरी 2025 को हुए प्रीमियम लाइव इवेंट के विमेंस रंबल मैच में एलेक्सा ने चौंकाने वाली वापसी की थी। यह बात और है कि वह इसको जीतने में असफल रही थीं। उनकी जगह शार्लेट फ्लेयर ने जीत दर्ज की थी।

