2 WWE दिग्गज जो रिटायरमेंट से बाहर आना चाहते हैं और 2 जो पहले ही आ चुके हैं

Superstars Who Want to Come Out of Retirement & Who Already Came: WWE में रहते हुए सुपरस्टार्स को अपना बड़ा नाम बनाने का मौका मिलता है लेकिन समय के साथ रेसलर्स रिटायर भी हो जाते हैं। कई ऐसे दिग्गज हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो वहीं कुछ ने रिटायरमेंट से बाहर आकर बवाल मचाया है। इस आर्टिकल में हम 2 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने रिटायरमेंट से बाहर आकर मैच लड़ने की इच्छा जताई है और 2 जो रिटायरमेंट से बाहर आ चुके हैं।

2- रिटायरमेंट से बाहर आने की इच्छा जता चुके हैं: WWE दिग्गज कर्ट एंगल संन्यास से बाहर आना चाहते हैं

कर्ट एंगल का रेसलिंग करियर काफी तगड़ा रहा। उन्हें अपनी टेक्निकल स्किल्स के कारण जाना जाता है। Hall of Fame में शामिल होने के बावजूद एंगल ने पार्ट-टाइम पर रेसलिंग करना जारी रखा। WrestleMania 35 में उन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच लड़ा, जहां उनका सामना बैरन कॉर्बिन से हुआ था।

इस मैच में उन्हें हार मिली और फिर वो रिटायर हो गए। हालांकि, एंगल ने कई अलग-अलग मौकों पर वापसी करने की इच्छा जताई और कहा कि वो अपने उस रिटायरमेंट मैच से खुश नहीं थे। एंगल अगर लड़ने के क्लियर हो जाते हैं, तो शायद वो एक आखिरी रन या एक आखिरी मैच के लिए जरूर वापसी कर सकते हैं।

2- रिटायरमेंट से बाहर आ चुके हैं: शॉन माइकल्स ने संन्यास से बाहर आकर लड़ा सिर्फ एक WWE मैच

शॉन माइकल्स को WWE इतिहास के सबसे अच्छे स्टार्स में से एक माना जाता है। माइकल्स का रेसलिंग करियर ऐतिहासिक रहा और उन्होंने WrestleMania 26 में अंडरटेकर के खिलाफ हार मिलने के साथ रिटायरमेंट ले लिया था। यह इतिहास के सबसे अच्छे रिटायरमेंट मैचों में से एक माना जाने लगा लेकिन सालों बाद दिग्गज ने दोबारा रिंग में वापसी की।

Crown Jewel 2018 में शॉन माइकल्स ने रिटायरमेंट से बाहर आकर मैच लड़ा। उन्होंने ट्रिपल एच के साथ टीम बनाकर अंडरटेकर और केन का सामना किया। इसमें माइकल्स और ट्रिपल एच को जीत मिली। हालांकि, यह मैच काफी ज्यादा निराशाजनक साबित हुआ और माइकल्स खुद बता चुके हैं कि रिटायरमेंट से बाहर आकर मैच लड़ना उनके करियर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक रहा।

1- रिटायरमेंट से बाहर आने की इच्छा जता चुके हैं: WWE दिग्गज द अंडरटेकर लड़ना चाहते हैं एक और मैच

द अंडरटेकर को WWE इतिहास के सबसे खतरनाक स्टार्स में गिना जाता है। उनका WWE करियर 30 साल का रहा। WrestleMania 36 में द अंडरटेकर ने आखिरी मैच लड़ा था और Survivor Series 2020 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अंडरटेकर ने कई इंटरव्यू में बताया है कि वो अपने रिटायरमेंट मैच से खुश हैं।

इन सभी चीज़ों के बावजूद दिग्गज ने एक और मैच लड़ने की इच्छा जताई। टेकर ने लोगन पॉल के Impaulsive पॉडकास्ट में थोड़े समय पहले यह बताया था कि उनमें अभी एक और मैच लड़ने की क्षमता है और वो वापस आना चाहेंगे। हालांकि, टेकर की रिंग में वापसी को लेकर अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अगर वो पूरी तरह से फिट हैं, तो ही शायद उनकी वापसी होगी।

1- रिटायरमेंट से बाहर आ चुके हैं: WWE दिग्गज ऐज ने की थी धमाकेदार वापसी

ऐज अभी AEW में एडम कोपलैंड के नाम से काम कर रहे हैं लेकिन उनका ज्यादातर रेसलिंग करियर WWE में ही आगे बढ़ा है। वो रुथलेस अग्रेशन के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे। 2011 में ऐज ने आखिर रिटायरमेंट का ऐलान किया और बताया कि उनकी गर्दन में गंभीर चोट आई है। इसके बाद 9 साल तक ऐज एक्शन से दूर रहे और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो वापस आएंगे।

2020 के Royal Rumble मैच द्वारा रेटेड आर सुपरस्टार की वापसी देखने को मिली। उन्हें फैंस द्वारा तगड़ा रिएक्शन मिला और यह इतिहास के सबसे अच्छे रिटर्न में से एक बन गया। इसके बाद ऐज ने WWE में कई जबरदस्त मैच दिए और दिग्गजों के साथ रिंग शेयर की। पिछले साल उन्होंने WWE से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद AEW में कदम रखा। अभी वो चोट के कारण एक्शन से दूर हैं लेकिन जल्द उनकी वापसी हो सकती है।

