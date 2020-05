WWE दिग्गज अंडरटेकर ने अपनी लंबी एंट्रेंस का काफी मजेदार कारण बताया

Pardon My Take पॉडकास्ट में हाल ही में गेस्ट बनकर WWE लैजेंड द अंडरटेकर(The Undertaker) आए। अंडरटेकर ने आकर यहां कई मुद्दों पर बातचीत की। अंडरटेकर ने यहां पर अपनी लंबा एंट्री के बारे में बताया। वैसे ये बात सभी फैंस के दिमाग में चलती है कि आखिर अंडरटेकर इतनी लंबी एंट्री क्यों लेते हैं। इस बार अंडरटेकर ने इसका खुलासा कर दिया है। अपनी लंबी एंंट्री को लेकर अंडरटेकर ने कहा,

अधिकतर मौकों पर मेरी एंट्रेंस इस बात पर निर्भर करती है कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन है। जब भी हमें लगता है कि मैच अच्छा नहीं होगा तो मेरी एंट्रेंस को यादगार बनाया जाता है क्योंकि फैंस को अगर बैल बजने के बाद ही खराब एक्शन देखने को मिलेगा तो उनका मूड किरकिरा हो जाएगा।

अंडरटेकर की एंट्री को फैंस पसंद करते हैं

WWE इतिहास में अंडरटेकर की एंट्री को सबसे खास माना जाता है। और अंडरटेकर की एंट्री हमेशा लंबी रही है। हालांकि कई मौकों पर फैंस इसे पसंद नहीं करते हैंं। आपको पता होगा कि रेसलमेनिया में जब भी अंडरटेकर का मैच हुआ है तो उनकी एंट्री को शानदार बनाया जाता है। रेसलमेनिया 20 की एंट्री औऱ रेसलमेनिया 30 की एंट्री को कोई नहीं भूल सकता हैं। अंडरटेकर का ये ही अंदाज फैंस को पसंद आता है। एक बात और भी है कि अंडरटेकर प्रोमो बहुत कम देते हैं। इस वजह से भी उनकी एंट्री शानदार बनाई जाती है।

खैर अंडरटेकर ने अब इसका राज फैंस के सामने रख दिया है। अंडरटेकर ने ये साफ कह दिया है कि फैंस के लिए ही मेरी एंट्री को लंबा किया जाता है। ये राज काफी टाइम से फैंस जानना चाहते थे और ये अब अंडरटेकर ने बता दिया है।

