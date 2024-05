अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच से जुड़े बहुत बड़े सैगमेंट का किया गया ऐलान, SmackDown में दो चैंपियन आमने-सामने आकर मचाएंगे बवाल? 

WWE: WWE ने अगले हफ्ते SmackDown के एपिसोड के लिए कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और लोगन पॉल (Logan Paul) का बहुत बड़ा सैगमेंट बुक कर दिया है। इस सैगमेंट का ऐलान इसी हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में किया गया।

जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने इस हफ्ते SmackDown की शुरूआत में यूएस चैंपियन लोगन पॉल का कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के अगले चैलेंजर के रूप में खुलासा करते हुए सभी को हैरान कर दिया। बता दें, लोगन ने King and Queen of the Ring इवेंट के लिए कोडी को चैंपियन vs चैंपियन मैच के लिए चैलेंज कर दिया है।

बता दें, इसी हफ्ते ब्लू ब्रांड में ऐलान हुआ कि SmackDown के अगले एपिसोड में पॉल और रोड्स कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सैगमेंट का हिस्सा बनेंगे। इस सैगमेंट के जरिए इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच ऑफिशियल हो जाएगा। देखा जाए तो सोशल मीडिया स्टार अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं और वो सैगमेंट के दौरान अमेरिकन नाईटमेयर पर अटैक कर सकते हैं। इस स्थिति में बेबीफेस स्टार फाइट बैक कर सकते हैं और जमकर बवाल हो सकता है।

अभी यह साफ नहीं है कि इस मुकाबले में यूएस और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप दोनों एक साथ डिफेंड की जाएगी या नहीं। फिलहाल, यह अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच लग रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कोडी रोड्स ने SmackDown में अपने सैगमेंट के दौरान यूएस चैंपियनशिप जीतकर ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनने की इच्छा जाहिर की थी। यही कारण है कि King and Queen of the Ring इवेंट में होने जा रहे इस मैच में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के साथ-साथ यूएस टाइटल को भी दांव पर लगाया जा सकता है।

लोगन पॉल को पहले भी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिल चुका है

यह पहला मौका नहीं है जब लोगन पॉल अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मुकाबले में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे बल्कि उन्हें पहले भी इस टाइटल के लिए मैच मिल चुका है। याद दिला दें, लोगन Crown Jewel 2022 में रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करते हुए दिखाई दिए थे। पॉल ने इस मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी लेकिन अंत में ट्राइबल चीफ ने उन्हें स्पीयर देकर मैच जीत लिया था।

भले ही, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स को हराना काफी मुश्किल काम है। हालांकि, लोगन पॉल को भी सिंगल्स मैच में हराना आसान नहीं है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि King and Queen of the Ring इवेंट में कोडी और लोगन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है।