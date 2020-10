WWE में फिर से हो सकती है गोल्डबर्ग की वापसी, विंस मैकमैहन बना रहे हैं मास्टर प्लान?

View this post on Instagram

To say I have “INTEREST” in tonight’s #UniversalChampionship match on @wweonfox #SmackDown is an understatement! @adamscherr99 @romanreigns 😡 I’ll be joining the #WWEThunderDome TONIGHT for the season premiere 🤘🏻👊😡 #spear #jackhammer #whosnext @wwe #wrestling #wcw @goldbergsgarage