WWE का Money in the Bank 2023 के बाद अगला प्रीमियम लाइव इवेंट कौन-सा है और यह कब होगा?

Money in the Bank 2023: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) का सफलतापूर्वक अंत देखने को मिल गया है। इस शो में कई बेहतरीन मैच देखने को मिले। यह पूरा शो ही सरप्राइज से भरा हुआ था। लंबे समय तक Money in the Bank 2023 इवेंट को याद रखा जाएगा। खैर, WWE अब आगे लिए सोच रहा होगा और कई फैंस के मन में सवाल होगा कि Money in the Bank 2023 के बाद कंपनी का अगला शो कौन-सा रहेगा। इस आर्टिकल में हम उसी को लेकर बात करेंगे।

WWE Money in the Bank 2023 के बाद अगला प्रीमियम लाइव इवेंट कौन-सा है?

Money in the Bank 2023 के बाद WWE द्वारा SummerSlam इवेंट का आयोजन किया जाएगा। असल में यह WWE का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट प्रीमियम लाइव इवेंट है और इसी वजह से हर साल शो में धमाकेदार चीज़ें देखने को मिलती हैं। Money in the Bank के धमाकेदार आयोजन के बाद अब उम्मीद है कि SummerSlam भी उसी लेवल पर रहेगा।

WWE SummerSlam 2023 इस साल कब और कहां होने वाला है?

SummerSlam 2023 का आयोजन डेट्रॉइट, मिशिगन में देखने को मिलेगा। इस शो को 5 अगस्त 2023 के लिए बुक किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत में यह शो 6 अगस्त को सुबह देखने को मिलेगा। SummerSlam 2023 को WWE ने खास बनाने की पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि यह किसी साधारण एरीना में नहीं बल्कि स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि डाउनटाउन डेट्रॉइट में स्थित फोर्ट फिल्ड स्टेडियम ने SummerSlam इवेंट देखने को मिलेगा।

WWE SummerSlam 2023 में कौन-से मैच देखने को मिल सकते हैं?

WrestlingWorldCC @WrestlingWCC Roman Reigns vs Jey Uso is rumored for Summerslam Roman Reigns vs Jey Uso is rumored for Summerslam https://t.co/uTS9dmRBBp

SummerSlam 2023 के लिए WWE द्वारा स्टोरीलाइंस की शुरुआत देखने को मिल गई है। अभी से मैचों को लेकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि, WWE ने कुछ मुकाबलों के संकेत दिए हैं। इस शो में रोमन रेंस और जे उसो के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है।

ब्रॉक लैसनर और कोडी रोड्स के बीच उनकी स्टोरीलाइन का तीसरा मैच देखने को मिल सकता है। रिया रिप्ली और राकेल रॉड्रिगेज़ का विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है। साथ ही ओस्का अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप को शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर के खिलाफ डिफेंड करती हुई नज़र आ सकती हैं।

JPeg 👑🇦🇷 @Mathafackzer Bianca Belair vs Charlotte Flair vs Asuka



WWE Women’s Championship Bianca Belair vs Charlotte Flair vs Asuka WWE Women’s Championship https://t.co/vF37vJZqe7

इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर और ड्रू मैकइंटायर आमने-सामने आ सकते हैं। WWE इस शो में लोगन पॉल और एलए नाइट ने बीच भी मैच प्लान कर रहा है। साथ ही शेना बैज़लर और रोंडा राउजी के बीच भी यहां मैच देखने को मिल सकता है। बैकी लिंच और ट्रिश स्ट्रेटस सिंगल्स मैच में आमने-सामने आ सकती हैं। अभी के हिसाब से यह मैच तय होते नज़र आ रहे हैं।

