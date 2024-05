WWE में 36 साल का Superstar बनेगा King of the Ring, दिग्गज ने की भविष्यवाणी 

King of the Ring: WWE में इस समय किंग और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट (King and Queen of the Ring) टूर्नामेंट चल रहा है और हर कोई यह जानने को इच्छुक है कि आखिर कौन से सुपरस्टार इस साल यह ताज जीतने में कामयाब होता है। इस बीच पूर्व WWE मैनेजर डच मेंटल ने किंग ऑफ द रिंग विजेता को लेकर अहम भविष्यवाणी की है।

फैंस को बता दें कि किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल में गुंथर, जे उसो, रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा पहुंचे हैं। इस हफ्ते सेमीफाइनल मैच होने वाले हैं, जिसका फाइनल सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। दिग्गज के मुताबिक 36 साल के गुंथर इस साल किंग बन सकते हैं। Sportskeeda Wrestling के Smack Talk में बात करते हुए डच मेंटल ने कहा,

"मेरे हिसाब से यह गुंथर का टाइम है। वो काफी समय से सेकेंड्री चैनल पर है और अब उन्हें वापस SmackDown में चले जाना चाहिए। गुंथर और रैंडी ऑर्टन दोनों एक जबरदस्त मुकाबला दे सकते हैं। मुझे पता है कि गुंथर SmackDown में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अब उनके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है।"

आप विंस रूसो द्वारा कही बात यह देख सकते हैं:

पूर्व आईसी चैंपियन ने अभी तक इस टूर्नामेंट में दो अहम मुकाबले जीते हैं। पहले राउंंड में उन्होंने शेमस को हराया था और क्वार्टर फाइनल में कोफी किंग्सटन को शिकस्त देते हुए टॉप 4 में अपनी जगह पक्की की थी। अब इस हफ्ते Raw में होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में गुंथर का सामना जे उसो से होने वाला है। रिंग जनरल यह मैच जीतते हैं, तो King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में होने वाले फाइनल में वो रैंडी ऑर्टन vs टामा टोंगा मैच के विजेता से भिड़ेंगे।

WWE में इस हफ्ते होने वाले हैं Queen of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच

किंग ऑफ द रिंग के अलावा क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल भी इसी हफ्ते होने वाले हैं। Raw में इयो स्काई vs लायरा वैल्किरिया का मैच होने वाला है और WWE SmackDown में बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स आमने-सामने होने वाली हैं। इन दोनों मैचों को जीतने वाली सुपरस्टार फाइनल में एक दूसरे से भिड़ती हुई देंगीं।

Expand Tweet

आपको बता दें कि इयो स्काई ने क्वार्टर फाइनल में शेना बैज़लर, लायरा वैल्किरिया ने ज़ोई स्टार्क, बियांका ब्लेयर ने टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स ने जेड कार्गिल को हराया था। अब देखना होगा कि इन चारों में से कौन सी सुपरस्टार पहली बार क्वीन ऑफ द रिंग बनने में कामयाब होती हैं।