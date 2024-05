WWE King and Queen of the Ring 2024: शो से पहले सभी मैचों के नतीजों की भविष्यवाणी

WWE King and Queen of the Ring Predictions: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट किंग और क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring 2024) है और इसका आयोजन सऊदी अरब में होने वाला है। इस शो में कई चैंपियनशिप मैच समेत अहम टूर्नामेंट का फाइनल भी खेला जाएगा।

अभी तक 5 मैचों का ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर तीन चैंपियनशिप मुकाबले शामिल हैं। कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, बैकी लिंच विमेंस चैंपियनशिप और सैमी ज़ेन आईसी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। इसके अलावा King and Queen of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल भी इसी इवेंट में होने वाला है। इस आर्टिकल के जरिए हम आपको King and Queen of the Ring में होने वाले मैचों के नतीजों के बारे में बताने वाले हैं।

#) King and Queen of the Ring 2024 में बैकी लिंच vs लिव मॉर्गन - WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच

रिया रिप्ली के चोटिल होने के बाद बैकी लिंच ने पिछले महीने WWE Raw में बैटल रॉयल को जीतते हुए विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने नाम किया। अब वो अपने टाइटल को पहली बार डिफेंड करने वाली हैं और उनके सामने लिव मॉर्गन की चुनौती होने वाली है। दोनों की दुश्मनी काफी समय से चल रही है। लिव मॉर्गन लगातार चैंपियन बनने की कोशिश कर रही हैं और इस बीच उन्होंने रिया रिप्ली को चोटिल भी किया।

इसके बावजूद वो चैंपियन नहीं बन पाई हैं और अब सऊदी अरब में वो इस टाइटल को जीतने का प्रयास करने वाली हैं। हालांकि, इतनी जल्दी बैकी लिंच का चैंपियनशिप हारने का मतलब नहीं बनेगा और आराम से लिव मॉर्गन के साथ उनकी स्टोरीलाइन को आगे लेकर जाया जा सकता है। यह दोनों फैंस को जबरदस्त तरीके से एंटरटेन कर सकती हैं और इसी वजह से बैकी लिंच को यह मुकाबला जीतते हुए अपना टाइटल रिटेन करना चाहिए।

संभावित विजेता: बैकी लिंच

#) WWE King and Queen of the Ring 2024 में सैमी ज़ेन vs चैड गेबल vs ब्रॉन्सन रीड - आईसी चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच

WrestleMania XL में गुंथर की बादशाहत खत्म करते हुए सैमी ज़ेन ने आईसी टाइटल को जीता था। हालांकि, इसके बाद से चीज़ें उनके पक्ष में नहीं गई हैं और उनके पीछे दो सुपरस्टार्स इस समय पड़े हुए हैं। ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल दोनों ही सैमी से इस चैंपियनशिप को जीतना चाहते हैं, अब सऊदी अरब में यह तीनों सुपरस्टार्स आमने-सामने होने वाले हैं।

यह एक जबरदस्त मुकाबला हो सकता है और यहां तक कि सैमी ज़ेन को टाइटल हारने के लिए पिन होना भी जरूरी नहीं है। इसके बावजूद जिस तरह स्टोरीलाइन चल रही है और सैमी के मोमेंटम को देखते हुए उन्हें इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी चाहिए। इस मैच में हार के साथ ही चैड गेबल बतौर हील एक लेवल और ऊपर जा सकते हैं, जो उन्हें और भी खतरनाक बना सकता है। सैमी ने बतौर चैंपियन प्रभावित किया है और लंबा टाइटल रन डिजर्व करते हैं।

संभावित विजेता: सैमी ज़ेन

#) King and Queen of the Ring 2024 में कोडी रोड्स vs लोगन पॉल - अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच

कोडी रोड्स और लोगन पॉल आगामी प्रीमियम लाइव इवेंट में चैंपियन vs चैंपियन मैच में आमने-सामने होने वाले हैं। इस मुकाबले में सिर्फ कोडी का वर्ल्ड टाइटल ही डिफेंड होने वाला है और लोगन ने चालाकी दिखाते हुए यूएस चैंपियनशिप को डिफेंड करने के खुद को बचा लिया। यह पहला मौका होने वाला है जब WWE में पॉल और रोड्स का मैच होने वाला है।

WWE में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कोडी का यह दूसरा ही टाइटल डिफेंस है और इतनी ऐतिहासिक जीत के बाद इतनी जल्दी उन्हें हराया नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे की एक मुख्य वजह यह भी है कि लोगन पॉल खुद अपना टाइटल लगातार डिफेंड नहीं करते हैं और ऐसे में अगर वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए, तो एक बार फिर फैंस को पार्ट टाइम चैंपियन मिल जाएगा। इसी वजह से लोगन के खिलाफ अमेरिकन नाईटमेयर को जीत दर्ज करते हुए टाइटल रिटेन करना चाहिए।

संभावित विजेता: कोडी रोड्स

#) King of the Ring टूर्नामेंट फाइनल

इस समय Raw और SmackDown में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अभी तक गुंथर, जे उसो, रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस हफ्ते Raw में गुंथर vs जे उसो और SmackDown में रैंडी ऑर्टन vs टामा टोंगा के बीच सेमीफाइनल मैच होने वाले हैं।

वैसे तो चारों सुपरस्टार्स ने जबरदस्त काम किया है और इनकी कोशिश फाइनल में पहुंचते हुए किंग बनने की होने वाली है। हालांकि, इस समय सबसे जबरदस्त मोमेंटम गुंथर के पास है और आईसी टाइटल हारने के बाद उन्हें वर्ल्ड टाइटल की स्टोरीलाइन में खुद को शामिल करना है तो उन्हें यह टूर्नामेंट जरूर जीतना चाहिए। रिंग जनरल लगातार अपना डॉमिनेशन दिखाते आए हैं और यहां भी उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहिए।

संभावित विजेता: गुंथर

#) Queen of the Ring टूर्नामेंट

Raw से इयो स्कोई और लायरा वैल्किरिया, तो WWE SmackDown से बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस हफ्ते इयो स्काई vs लायरा वैल्किरिया और बियांका ब्लेयर vs नाया जैक्स के बीच सेमीफाइनल मैच होने वाले हैं। इन दोनों मैचों को जीतने वाले सुुपरस्टार्स के बीच King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में फाइनल मुकाबला होगा।

मौजूदा हालात को देखते हुए इयो स्काई और बियांका ब्लेयर के बीच फाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही काफी शानदार रेसलर्स हैं और इनमें से किसी एक की जीत का अनुमान लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि, ब्लेयर से ज्यादा स्काई को मोमेंटम की जरूरत है और इसी वजह से उन्हें यह मुकाबला जीतते हुए अगली क्वीन बनना चाहिए।

संभावित विजेता: इयो स्काई