King and Queen of the Ring: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) के अगले हफ्ते के लिए दो जबरदस्त मैच तय हो गए हैं। अभी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) टूर्नामेंट चल रहा है। इसके सेमीफाइनल मैच अगले शो में होने वाले हैं, जिसके विजेता को सीधा अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में अहम मुकाबला लड़ने का मौका मिलेगा।

WWE SmackDown के हालिया एपिसोड में King of the Ring के क्वार्टर फाइनल मैच में टामा टोंगा ने एलए नाइट को ब्लडलाइन के दखल के चलते हराया। दूसरी ओर रैंडी ऑर्टन ने मेन इवेंट में कार्मेलो हेज को King of the Ring के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में धराशाई किया। अब अगले हफ्ते सेमीफाइनल मैच में टामा टोंगा और रैंडी ऑर्टन आमने-सामने आएंगे। विजेता को सीधा King of the Ring में फाइनल में जगह मिल जाएगी। ब्लडलाइन मेंबर के पास जीत दर्ज करके इतिहास रचने का मौका होगा।

ब्लू ब्रांड के इसी शो में Queen of the Ring के क्वार्टर फाइनल मैच भी देखने को मिले। बियांका ब्लेयर ने शो की शुरुआत में टिफनी स्ट्रैटन को हराया और अगले राउंड में जगह बनाई। दूसरी ओर नाया जैक्स ने जेड कार्गिल पर DQ से जीत दर्ज की और वो सेमीफाइनल का हिस्सा बन गई हैं। अगले हफ्ते SmackDown में अब बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स के बीच Queen of the Ring टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच होगा।

WWE Raw में किन-किन सुपरस्टार्स के बीच होगा सेमीफाइनल मैच?

WWE SmackDown में टामा टोंगा vs रैंडी ऑर्टन और बियांका ब्लेयर vs नाया जैक्स मैच से पहले Raw के एपिसोड का आयोजन होगा। इसमें भी रेड ब्रांड की ओर से दो सेमीफाइनल मैच देखने को मिलने वाले हैं। King of the Ring के सेमीफाइनल मुकाबले में गुंथर का सामना जे उसो से होने वाला है। दोनों कुछ बड़ी जीत दर्ज करके यहां तक आए हैं और वो अब सऊदी अरब में होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगे।

Raw के इस शो में Queen of the Ring का सेमीफाइनल भी देखने को मिलेगा। इयो स्काई और लायरा वैल्किरिया आमने-सामने होंगी। लायरा ने डेब्यू के बाद प्रभावित किया है, दूसरी ओर इयो स्काई WrestleMania XL में मिली हार से खुद को रिकवर करने की कोशिश में हैं। दोनों जीत दर्ज करना डिजर्व करती हैं और इसी वजह से मैच रोचक बन पाएगा।