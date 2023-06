2017 के मेंस Money in the Bank लैडर मैच में किस WWE Superstar ने जीत दर्ज की थी?

Baron Corbin: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2017) इवेंट काफी खास साबित हुआ था। यहां पहली बार विमेंस Money in the Bank लैडर मैच हुआ था। इस शो में बैरन कॉर्बिन (Baron Corbin) ने मेंस लैडर मुकाबले में जीत दर्ज की थी। यह कॉर्बिन के करियर की सबसे बड़ी जीत रही।

Money in the Bank 2017 के मेन इवेंट में बैरन कॉर्बिन, केविन ओवेंस, एजे स्टाइल्स, शिंस्के नाकामुरा, डॉल्फ ज़िगलर और सैमी ज़ेन के बीच मेंस लैडर मैच देखने को मिला था। सभी सुपरस्टार्स ने मिलकर मैच को अच्छा बनाने की कोशिश की। सभी की ओर से जबरदस्त मूव्स और फिनिशर्स का इस्तेमाल हुआ।

सुपरस्टार्स ने मिलकर लैडर का अलग-अलग तरीकों से उपयोग करके विरोधी को धराशाई करने की कोशिश की। आपको बता दें कि यह मैच 31 मिनट और 45 सेकेंड्स तक चला। अंत में लग रहा था कि शिंस्के नाकामुरा जीत जाएंगे। वो और एजे स्टाइल्स लैडर के टॉप पर लड़ रहे थे और फैंस की ओर से दोनों ही रेसलर्स को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था।

सभी ने अंदाजा लगा लिया था कि दोनों में से ही कोई इस मैच को जीतेगा। इसी बीच अचानक बैरन कॉर्बिन ने एंट्री की और उन्होंने लैडर को धक्का दे दिया। इसी वजह से एजे स्टाइल्स और शिंस्के नाकामुरा नीचे गिर गए। बाकी सुपरस्टार्स पहले से ही धराशाई थे। इस चीज़ का फायदा उठाकर कॉर्बिन लैडर पर चढ़े और खुद ब्रीफकेस निकालकर बड़ी जीत हासिल की।

WWE सुपरस्टार Baron Corbin ने Money in the Bank 2017 कॉन्ट्रैक्ट किस तरह कैश-इन किया था?

बैरन कॉर्बिन ने 58 दिनों तक Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखा। बाद में 15 अगस्त 2017 को SmackDown में उन्होंने इसे कैश-इन किया। दरअसल, जॉन सीना और जिंदर महल के बीच नॉन-टाइटल सिंगल्स मैच देखने को मिला था। इस मैच के बीच बैरन कॉर्बिन ने एंट्री की और सीना पर अटैक किया।

मैच इसी कारण DQ द्वारा खत्म हो गया। बैरन कॉर्बिन ने WWE चैंपियन जिंदर महल पर अपने कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और जॉन सीना ने इंटरफेयर किया। कॉर्बिन ने उनपर हमला किया और जिंदर महल ने इसका फायदा उठाकर कॉर्बिन को रोलअप द्वारा पिन करते हुए जीत दर्ज की। जिंदर महल अपनी WWE चैंपियनशिप रिटेन रखने में सफल हुए। बैरन का कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन असफल रहा। बैरन इससे कभी रिकवर नहीं कर पाए और वो इतने सालों में भी वर्ल्ड चैंपियन बनने में असफल रहे हैं।

