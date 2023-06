WWE Money in the Bank के सभी विजेताओं ने कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों तक अपने पास रखा?

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन काफी साल से देखने को मिल रहा है। रेसलमेनिया (WrestleMania 21) में पहली बार यह मैच देखने को मिला था। कुछ सालों तक मेनिया में ही यह मुकाबला बुक किया गया। बाद में WWE ने इसकी सफलता को देखते हुए Money in the Bank नाम का प्रीमियम लाइव इवेंट शुरू किया।

Money in the Bank इवेंट की शुरुआत के साथ दो वर्ल्ड टाइटल्स के लिए अलग-अलग लैडर मैच होने लगे। कुछ सालों बाद WWE ने वर्ल्ड टाइटल के लिए एक ही MITB मैच का आयोजन करना शुरू कर दिया। 2017 से विमेंस Money in the Bank लैडर मैच भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ सुपरस्टार्स कॉन्ट्रैक्ट जीतने के कुछ घंटों बाद ही इसे कैश-इन करके चैंपियन बने हैं।

दूसरी ओर कुछ रेसलर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को लंबे समय तक अपने पास रखा और समय आने पर इसे कैश-इन किया। इसलिए इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि मेंस और विमेंस Money in the Bank के सभी विजेताओं द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को कितने समय तक अपने पास रखा गया।

मेंस WWE Money in the Bank विजेताओं ने कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों तक अपने पास रखा?

- ऐज: 280 दिन

- रॉब वैन डैम: 70 दिन

- मिस्टर कैनेडी: 36 दिन

- ऐज (दूसरी बार): 4 दिन

- सीएम पंक: 92 दिन

- सीएम पंक (दूसरी बार): 63 दिन

- जैक स्वैगर: 5 दिन

- केन: 1 दिन से कम (50 मिनट्स और 15 सेकेंड्स)

- द मिज़: 127 दिन

- डेनियल ब्रायन: 154 दिन

- अल्बर्टो डेल रियो: 28 दिन

- डॉल्फ ज़िगलर: 267 दिन

- जॉन सीना: 8 दिन

- डेमियन सैंडो: 106 दिन

- रैंडी ऑर्टन: 35 दिन

- सैथ रॉलिंस: 273 दिन

- शेमस: 161 दिन

- डीन एम्ब्रोज़: 1 दिन से कम (57 मिनट्स)

- बैरन कॉर्बिन: 58 दिन

- ब्रॉन स्ट्रोमैन: 70 दिन

- ब्रॉक लैसनर: 56 दिन

- ओटिस: 168 दिन

- द मिज़: 119 दिन

- बिग ई: 57 दिन

- ऑस्टिन थ्योरी: 129 दिन

विमेंस WWE Money in the Bank विजेताओं ने कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों तक अपने पास रखा?

- कार्मेला: 2 दिन

- कार्मेला (दूसरी बार): 287 दिन

- एलेक्सा ब्लिस: 1 दिन से कम (2 घंटे 52 मिनट्स)

- बेली: 1 दिन से कम (1 घंटा 25 मिनट्स)

- ओस्का: 25 दिन

- निकी A.S.H: 1 दिन

- लिव मॉर्गन: 1 दिन से कम (2 घंटे)

