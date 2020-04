7 चीज़ें जो WWE ने WrestleMania 36 के दूसरे दिन इशारों-इशारों में बताई

7 चीज़ें जो WWE ने WrestleMania 36 के दूसरे दिन इशारों-इशारों में बताई

आइये जानते हैं रेसलमेनिया के जरिये WWE ने फैंस को इशारों इशारों में क्या बताया?

ये अबतक की सबसे शानदार रेसलमेनिया तो नहीं थी मगर पिछले कुछ सालों में हुए शोज से काफी अच्छा था।

इस बार की रेसलमेनिया बहुत ही ख़ास रही। दो दिनों में इस शो को किया गया और फैंस का मनोरंजन खूब हुआ। मेनिया की दूसरी रात में जॉन सीना बनाम द फीन्ड और ड्रू मैकइंटायर बनाम ब्रॉक लैसनर जैसे शानदार मुकाबले देखने को मिले।

ये भी पढ़ें- WWE WrestleMania 36, दूसरा दिन: शो की अच्छी और बुरी बातें

ये अबतक की सबसे शानदार रेसलमेनिया तो नहीं थी मगर पिछले कुछ सालों में हुए शोज से काफी अच्छा था। आइये जानते हैं रेसलमेनिया के जरिये WWE ने फैंस को इशारों इशारों में क्या बताया।

#7 विंस मैकमैहन ने जॉन मोक्सली का मज़ाक बनाया

Ended Mox whole career. God Bless WWE, Vince McMahon and Bray Wyatt pic.twitter.com/LYdEpgwBqF — Bailey Wrestling (@CwSumner51) April 6, 2020

जॉन मोक्सली ने WWE को छोड़ने के बाद कई रेसलर्स के साथ काम किया। WWE को छोड़ने के बाद क्रिस जैरिको के पॉडकास्ट में मोक्सली ने बताया कि उन्हें सैथ रॉलिंस के साथ चली स्टोरीलाइन बिलकुल पसंद नहीं आई थी। मगर विंस के अनुसार दोनों के सैगमेंट्स काफी अच्छे थे।

फायरफ्लाई फन हाउस के जरिये मैकमैहन ने "This is such good s**t" कहा। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल मोक्सली ने जैरिको के पॉडकास्ट में किया था। AEW ही नहीं बल्कि WWE भी उनके खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटती है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को https://www.facebook.com/SKWrestlingHindi/ पर पाएं

1 / 7 NEXT