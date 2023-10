"कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर सकते हैं"- रेसलिंग दिग्गज ने WWE Fastlane 2023 में होने वाले चैंपियनशिप मैच के नतीजे को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

Fastlane 2023: WWE में द जजमेंट डे (The Judgment Day) के मेंबर डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) इस समय मनी इन द बैंक (Money in the Bank) ब्रीफकेस होल्डर हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करने के बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं।

इसी कड़ी में रेसलिंग दिग्गज बिल एप्टर (Bill Apter) का कहना है कि डेमियन प्रीस्ट को Fastlane 2023 के दौरान अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करना चाहिए। इस प्रीमियम लाइव इवेंट में सैथ रॉलिंस, शिंस्के नाकामुरा के खिलाफ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए नज़र आएंगे।

हाल में ही रेसलिंग दिग्गज बिल एप्टर ने Sportskeeda के The Wrestling Time Machine पॉडकास्ट में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि प्रीस्ट को सैथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा के मैच के दौरान अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर देना चाहिए। उन्होंने नतीजे की भविष्यवाणी करते हुए कहा,

"आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं, शिंस्के नाकामुरा, सैथ रॉलिंस की बैक को चोटिल कर दें और जैसे ही वो उन्हें पिन करने जा रहे हो, उसी समय पर डेमियन प्रीस्ट रिंग में आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर दें।"

WWE Fastlane 2023 में अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे Damian Priest और Finn Balor

डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर इस समय अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस हैं। हाल के Raw शो में इस बात का ऐलान किया गया है कि Fastlane 2023 में डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर अपने टैग टीम टाइटल्स को कोडी रोड्स और जे उसो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। इस मुकाबले को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं।

बता दें कि Xero News की हालिया रिपोर्ट में बताया था कि Fastlane 2023 में डेमियन प्रीस्ट अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर सकते हैं। अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करने में सफल हो जाते हैं तो Raw में फैंस को एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही डेमियन प्रीस्ट भी अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान WWE किस तरह से डेमियन प्रीस्ट को बुक करती है।