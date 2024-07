WWE Money in the Bank में 127 किलो के Bloodline सदस्य का दिखेगा खतरनाक रूप, दिग्गज के अनुसार 3 टॉप स्टार्स का करेंगे बुरा हाल

Jacob Fatu Can Destroy Superstars at Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में द ब्लडलाइन (The Bloodline) का कोडी रोड्स (Cody Rhodes), रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के खिलाफ टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि जेकब फाटू शायद इस मैच में ब्लडलाइन की ओर से नज़र नहीं आएंगे। एक रेसलिंग दिग्गज को लगता है कि वो मैच के बाद दखल देंगे और तीनों दुश्मनों की हालत खराब करेंगे।

Sportskeeda के The Wrestling Time Machine पॉडकास्ट पर दिग्गज रेसलिंग जर्नलिस्ट बिल एप्टर ने WWE Money in the Bank में होने वाले टैग टीम मैच को लेकर बात की। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए बताया कि कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की जीत होगी। उनके अनुसार मैच के बाद 127 किलो के जेकब फाटू खतरनाक रूप दिखाकर इन रेसलर्स की अकेले दम पर हालत खराब कर सकते हैं। उन्होंने कहा,

"मैं एक बार फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं कि कोडी रोड्स और उनकी टीम को जीत मिलने वाली है। इन सभी चीज़ों के बावजूद जेकब फाटू काफी खतरनाक रूप मैच के बाद दिखा सकते हैं। वो इन स्टार्स को चोट पहुंचाते हुए धराशाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है।"

आप नीचे पूरी वीडियो देख सकते हैं:

WWE Hall of Famer टेडी लॉन्ग को लगता है कि जेकब फाटू को टैग टीम मैच में या उसके बाद नहीं आना चाहिए

The Wrestling Time Machine के इसी एपिसोड में टेडी लॉन्ग ने बताया कि वो बिल एप्टर की बात से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार जेकब फाटू को बहुत जल्दी इस स्टोरीलाइन में पूरी तरह से शामिल करना गलती होगी। उन्होंने कहा,

"मुझे लगता है कि विजेता कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस रहने वाले हैं। मेरे अनुसार यही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि जेकब फाटू सीधा इसका हिस्सा होंगे। मुझे पता है कि जब वो आए थे, तो उन्होंने खुद को बड़े स्टार के रूप में साबित किया था। वो मैच का हिस्सा बन भी सकते हैं, आप मुझे गलत मत समझिए। बिल, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत हैं लेकिन मुझे ऐसा (जेकब फाटू के दखल की संभावना) नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दी होगा। वो (WWE) शायद उन्हें इतनी जल्दी चीज़ों में नहीं जोड़ेंगे।"

