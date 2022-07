"Liv Morgan की जीत से मैं खुश हूँ", WWE Superstar को लेकर रेसलिंग दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

Money in the Bank: WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन (Liv Morgan) के लिए Money in the Bank 2022 उनके करियर का सबसे यादगार इवेंट साबित हुआ है। प्रसिद्ध रेसलिंग जर्नलिस्ट बिल ऐप्टर (Bill Apter) ने मॉर्गन की इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो अब अपनी सारी संभावनाओ को पूरा कर सकती हैं।

मॉर्गन अपने करियर में लगातार टॉप कार्ड के करीब होते हुए शिखर पर पहुँचने में असफल हो रही थीं लेकिन इस बार लिव विमेंस Money in the Bank 2022 लैडर मैच में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करते हुए इसे जीतने में कामयाब रहीं।

Sportskeeda के सीनियर एडिटर और हॉल ऑफ फेमर पत्रकार बिल ऐप्टर ने कहा वो लिव के फैन हैं और वो उनके ब्रीफकेस जीतने पर खुश भी हैं। बिल का मानना है कि विमेंस Money in the Bank मैच का अंत बहुत ही बढ़िया था।

"बेहतरीन अंत! सभी विमेंस सुपरस्टार्स ने मैच में जान लगा दी, जिसके कारण फैंस की "थिस इज ऑसम" चैंट्स कई बार सुनाई दी। मॉर्गन को बहुत बधाई! यह बस समय की बात है, किसी भी सुपरस्टार के काम में कोई कमी नहीं दिखी और सभी ने अपना 100 प्रतिशत दिया।"

पहले Sportskeeda रेसलिंग में ऐप्टर ने कहा था कि वो शॉट्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो मैच के परिणाम से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा था,

"मैं इस नतीजे को लेकर बिल्कुल भी निराश नहीं हूं। इस प्रकार की चीज़ होने का फैंस इंतजार कर रहे थे।"

WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके विमेंस चैंपियनशिप जीती

लिव मॉर्गन के विमेंस WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद SmackDown विमेंस चैंपियन रोंडा राउजी ने नटालिया को कड़े मुकाबले में हराकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन की। मैच के बाद लिव मॉर्गन के एंट्रेंस म्यूजिक ने क्राउड को खुश कर दिया। मॉर्गन ने रोंडा राउजी पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके Smackdown विमेंस चैंपियनशिप जीती। आखिर उनका सपना पूरा हो गया।

Becks🖤 @LivXBliss

And now…SHES OUR NEW SMACKDOWN WOMAN CHAMPION! #MITB “liv first failed cash-in”And now…SHES OUR NEW SMACKDOWN WOMAN CHAMPION! #LivMorgan “liv first failed cash-in” And now…SHES OUR NEW SMACKDOWN WOMAN CHAMPION! #LivMorgan #MITB https://t.co/v7VSzPa3yi

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far