WWE के पूर्व 4 फेमस सुपरस्टार्स जो AEW All Out में नजर आ सकते हैं 

AEW का अगला पीपीवी ऑल आउट (All Out) रहेगा। इस इवेंट के लिए उन्होंने पहले ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ली है। AEW के इस पीपीवी के लिए पहले ही कई बढ़िया मैचों का ऐलान देखने को मिल चुका है। अब तक कंपनी ने 10 मैचों की घोषणा की है और लगभग सभी मुकाबलों पर फैंस की निगाहें हैं। AEW के इस इवेंट के लिए पहले से काफी ज्यादा हाइप दिख रही है। दरअसल, AEW के रोस्टर में सुधार हुआ है।

कई सारे सुपरस्टार ने पिछले कुछ समय में AEW के अंदर डेब्यू किया है। इसी वजह से उनका रोस्टर मजबूत होते जा रहा है। AEW का रोस्टर असल में पूर्व WWE स्टार्स की वजह से बेहतर हुआ है। पिछले कुछ समय में एलिस्टर ब्लैक, एंड्राडे और सीएम पंक जैसे पूर्व WWE स्टार्स AEW का हिस्सा बने हैं। AEW अपने अगले पीपीवी All Out को खास बनाना चाहेगा।

इसी वजह से कुछ शॉक्स और सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। अगर कुछ पूर्व WWE सुपरस्टार्स का All Out के दौरान डेब्यू देखने को मिलता है तो यह काफी बड़ी बात होगी। इसलिए इस आर्टिकल में हम WWE के 4 पूर्व सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जो AEW All Out में नजर आ सकते हैं।

4- WWE दिग्गज डेनियल ब्रायन

डेनियल ब्रायन ने काफी समय पहले WWE में अपना अंतिम मैच लड़ा था। इसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और उन्होंने WWE के साथ नई डील साइन नहीं की। ब्रायन AEW के All Out पीपीवी में नजर आ सकते हैं। कई सारे संकेत मिले हैं कि ब्रायन अब AEW में नजर आ सकते हैं।

कुछ समय पहले ब्रायन के डेब्यू की खबरें भी सामने आई थी। इसी वजह से उनके AEW All Out में नजर आने के चांस दिखाई दे रहे हैं। डेनियल ब्रायन इस इवेंट में एक प्रोमो कट करने या अपने AEW में डेब्यू के बारे में ऐलान करने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा वो किसी मैच के बाद एंट्री करते हुए सुपरस्टार को कंफ्रंट सकते हैं।

