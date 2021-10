WWE के 4 सुपरस्टार्स जो ब्रॉक लैसनर के अगले प्रतिद्वंदी हो सकते हैं 

WWE क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) इवेंट अब समाप्त हो चुका है और यह काफी बेहतरीन शो था। बता दें, Crown Jewel के मेन शो की शुरूआत ऐज (Edge) vs सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के बेहतरीन Hell in a Cell मैच से हुई। वहीं, इस शो का अंत यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) vs ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के मैच से हुआ। मेन इवेंट में हुए मैच के दौरान लैसनर और रोमन रेंस के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली।

हालांकि, अंत में रोमन, द उसोज की मदद से ब्रॉक को हराकर अपना टाइटल रिटेन करने में सफल रहे। चूंकि, लैसनर, रोमन रेंस को हराने में नाकाम रहे इसलिए यह देखना रोचक होगा कि ब्रॉक लैसनर का WWE में अगला कदम क्या होने वाला है। साथ ही, यह भी देखना रोचक होगा कि ब्रॉक लैसनर का अगला प्रतिद्वंदी कौन होने वाला है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि ब्रॉक लैसनर के अगले प्रतिद्वंदी हो सकते हैं।

4- WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के साथ फ्यूड जारी रख सकते हैं ब्रॉक लैसनर

जब ब्रॉक लैसनर Crown Jewel में अपने मैच के बाद सऊदी अरब से जा रहे थे तो लैसनर ने कहा था कि जब भी वो WWE SmackDown में आएंगे तो वो रोमन रेंस की बुरी तरह पिटाई कर देंगे। इस चीज के जरिए ब्रॉक लैसनर ने शायद संकेत देने की कोशिश की है कि वो रोमन रेंस के साथ अपना फ्यूड जारी रख सकते हैं।

अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक बार फिर बेहतरीन मैच देखने को मिल सकता है और इस बार इन दोनों सुपरस्टार्स के फ्यूड का पूरी तरह अंत हो सकता है। संभव यह भी है कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच दूसरे मैच के बाद पॉल हेमन, रोमन को छोड़कर वापस ब्रॉक लैसनर के पास जा सकते हैं। वैसे भी, पॉल हेमन काफी समय से रोमन को धोखा देने के संकेत दे रहे हैं।

