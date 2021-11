WWE के 4 सुपरस्टार्स जिनका एंट्रेंस म्यूजिक फैंस को बहुत पसंद है

WWE हो या कोई अन्य प्रो रेसलिंग प्रोमोशन, वहां होने वाली सभी चीज़ें स्क्रिपटेड होती हैं। इन सभी प्रोमोशंस की पहली प्राथमिकता लोगों का मनोरंजन करना होता है, इसलिए विंस मैकमैहन (Vince Mcmahon) WWE को एक प्रो रेसलिंग कंपनी नहीं बल्कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ब्रांड कहने पर जोर देते हैं।

यहां रेसलर्स अपने कैरेक्टर, लुक्स, अपने रिंग गियर और सैगमेंट्स के जरिए लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी होता है कि आखिर रेसलर्स के कैरेक्टर को दिलचस्प कैसे बनाया जाए। अपने लुक्स, रिंग गियर, मूव्स और एंट्रेंस म्यूजिक के जरिए भी सुपरस्टार्स लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं।

मौजूदा WWE रोस्टर में ऐसे कई सुपरस्टार्स हैं जिनके एंट्री लेने पर क्राउड झूम उठता है। इसलिए इस आर्टिकल में हम WWE के 4 मौजूदा सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताएंगे, जिनकी एंट्री लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है।

WWE दिग्गज ऐज

ऐज ने साल 1996 में WWE को जॉइन किया था। आगे चलकर वो कई बार वर्ल्ड चैंपियन बने और क्रिश्चियन के साथ उनकी टीम प्रो रेसलिंग इतिहास की सबसे आइकॉनिक टैग टीमों में से एक बनी। मेन रोस्टर के अपने शुरुआती दिनों में ऐज, 'The Brood' नाम की टीम के मेंबर हुआ करते थे, जिसमें ऐज, गैंगरेल और क्रिश्चियन शामिल थे।

उस समय ऐज 'Blood' नाम के थीम सॉन्ग पर एंट्री किया करते थे। खास बात यह रही कि SummerSlam 2021 में सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच के लिए उन्होंने "Blood" एंट्रेंस सॉन्ग की वापसी करवाई थी। मगर अन्य मौकों पर वो अपने सबसे यादगार और आइकॉनिक 'Metalingus' नाम के थीम सॉन्ग पर एंट्री लेते हैं।

वहीं उनके 'You Think You Know Me' को फैंस आज भी बहुत पसंद करते हैं। इसी म्यूजिक पर उन्होंने Royal Rumble 2020 में वापसी की थी। उनके थीम सॉन्ग में इतनी एनर्जी होती है, जिसे सुनकर एरीना में मौजूद क्राउड झूम उठता है। अपने एंट्रेंस सॉन्ग की तरह ऐज का कैरेक्टर भी हमेशा से एनर्जेटिक रहा है।

1 / 4 NEXT

Edited by Neeraj sharma