WWE की 4 टीम जिन्हें इस साल चौंकाते हुए तोड़ दिया गया

WWE के लिए पिछले 2 साल बहुत संघर्षपूर्ण रहे हैं और इस दौरान कंपनी से काफी संख्या में रेसलर्स और स्टाफ मेंबर्स को निकाला भी जा चुका है। विंस मैकमैहन (Vince Mcmahon) के प्रोमोशन में अभी द उसोज़ (The Usos), द न्यू डे (The New Day) और 'The Dirty Dawgs' जैसी टॉप टैग टीम काम कर रही हैं।

इसके अलावा मौजूदा समय में कई सिंगल्स सुपरस्टार्स भी टीम बनाकर टैग टीम डिवीजन में परफॉर्म करते दिखाई पड़ते हैं। सिंगल्स सुपरस्टार्स को टैग टीम डिवीजन में शामिल करने का सिलसिला बहुत समय पहले से चला आ रहा है और उनमें से कुछ ने काफी सफलता भी हासिल की।

चूंकि ये सिंगल्स रेसलर्स को साथ लाकर बनाई गई टीम होती हैं, इसलिए भविष्य में इनका टूटना निश्चित होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम उन 4 टीमों के बारे में आपको बताएंगे, जो इस साल WWE में टूट चुकी हैं।

#)WWE में एजे स्टाइल्स और ओमोस की टीम का अंत हुआ

Raw Underground के खत्म होने के बाद ओमोस को मेन रोस्टर पर एजे स्टाइल्स के बॉडीगार्ड के रूप में दिखाया जाने लगा था। हील किरदार में रहते 7 फुट से भी अधिक लंबे सुपरस्टार ने कई बार स्टाइल्स को मैचों में जीत हासिल करने में मदद की।

वहीं WrestleMania 37 से पूर्व ओमोस और स्टाइल्स एक-दूसरे के टैग टीम पार्टनर बन गए। WrestleMania में उनकी टीम द न्यू डे को हराकर पहली बार Raw टैग टीम चैंपियन बनी। SummerSlam 2021 में वो RK-Bro (रैंडी ऑर्टन और रिडल) के हाथों चैंपियनशिप बेल्ट्स को हार बैठे।

मगर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार उनके बीच अनबन बढ़ती ही जा रही थी। Raw के एक हालिया एपिसोड में यह भी दिखाया गया कि स्टाइल्स ने ओमोस को मना लिया है, लेकिन हाल ही में द मिस्टीरियोज़ के खिलाफ मैच में उन्होंने स्टाइल्स को टैग देने से इनकार कर दिया था। इसी दौरान उन्होंने द फिनोमिनल पर अटैक कर इस टीम को अंतिम रूप दिया।

