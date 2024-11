WWE ने Raw और SmackDown को लेकर किया ऐतिहासिक ऐलान, 2025 में यूएस से बाहर मचेगा बवाल 

WWE Unveiled Historic Lineup In 2025: WWE पिछले कुछ सालों में ग्लोबल हो गया है। ऐसा लगता है कि कंपनी की ये रथयात्रा रूकने वाली नहीं है। यूएस से बाहर WWE को हर जगह से बहुत फायदा हुआ है। ट्रिपल एच (Triple H) के नेतृत्व में टीम अच्छा काम कर रही है। साल 2024 में तो कंपनी ने अपने कार्य से खूब वाहवाही लूटी है। ये साल अब खत्म होने वाला है। ऐसे में सभी की नज़रें अगले वर्ष पर टिकी होंगी। WWE ने भी इसे शानदार बनाने के लिए अभी से प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रमोशन ने 2025 में अपने प्राइमरी शोज के लिए ऐतिहासिक लाइनअप का ऐलान कर दिया है।

साल 2025 WWE के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि Netflix पर Raw चला जाएगा। इसके बाद कई चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है। लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म रेड ब्रांड का घर बन जाएगा। मैनेजमेंट द्वारा दुनियाभर के फैंस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर भी शुरू होगा। इस पर भी सभी की नज़रें टिकी होंगी। उनके लिए जरूर कंपनी ने तगड़े प्लान बनाए होंगे।

WWE ने अब Raw और SmackDown शो के ऐतिहासिक स्लेट की घोषणा की है, जो यूएस के बाहर लास वेगास में WrestleMania 41 से पहले होंगे। सऊदी अरब में Crown Jewel के बाद प्री-टेप Raw के दौरान इसका अनावरण किया गया। WWE का यूरोपियन टूर अगले साल 14 मार्च को शुरू होगा और 30 मार्च तक चलेगा। इस दौरान स्पेन, इंग्लैंड, बेल्जियम, इटली और स्कॉटलैंड में तीन रेड ब्रांड और ब्लू ब्रांड के एपिसोड होंगे। इसके बीच में कुछ लाइव इवेंट भी फैंस को देखने को मिलेंगे।

साल 2024 में WWE के कई प्रीमियम लाइव इवेंट यूएस से बाहर हुए

ट्रिपल एच के एरा में कंपनी बदल गई है। अब प्रीमियम लाइव इवेंट का अनुभव कुछ अलग है। इस साल की शुरूआत में Elimination Chamber का आयोजन पर्थ में हुआ था। WrestleMania XL के बाद पहले चार प्रीमियम लाइव इवेंट यानि Backlash, King & Queen of the Ring, Clash at the Castle और Money in the Bank फ्रांस, सऊदी अरब, स्कॉटलैंड और कनाडा में हुए। हाल ही में Crown Jewel इवेंट भी सऊदी अरब में हुआ था। इसके बाद आगामी Survivor Series: WarGames का प्रसारण कनाडा से होगा। कंपनी का ध्यान अब यूएस से बाहर ज्यादा इवेंट कराने पर है।

