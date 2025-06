WWE ने शानदार टूर्नामेंट का किया ऐलान, विजेता को SummerSlam 2025 में मिलेगा चैंपियनशिप मैच

WWE Makes Big Announcement: स्मैकडाउन (SmackDown) के हालिया एपिसोड द्वारा WWE ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट के आयोजन में 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। इसके बाद सऊदी अरब में होने वाले Night of Champions पर फैंस की नजर रहेगी। अब कंपनी ने इसे लेकर खास चीज सामने रखी है।

SmackDown के दौरान एडम पीयर्स और निक एल्डिस का बैकस्टेज सैगमेंट देखने को मिला। दोनों ने ऐलान करते हुए बताया कि King of the Ring और Queen of the Ring टूर्नामेंट का आयोजन किया जाने वाला है। SmackDown के अगले एपिसोड से इसके क्वालीफाइंग मैच शुरू हो जाएंगे और फाइनल Night of Champions 2025 में देखने को मिलेगा।

इसी बीच निक एल्डिस और एडम पीयर्स ने यह भी बताया कि विजेताओं को ताज मिलेगा। इसके अलावा अपने ब्रांड के वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ SummerSlam में चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका भी दिया जाएगा। इसके बाद फैंस का उत्साह अलग लेवल पर चला गया है। पहले Night of Champions को लेकर उतनी ज्यादा हाइप नहीं थी लेकिन अब चीजें बदल गई हैं।

WWE में पिछले साल भी हुए थे King और Queen of the Ring टूर्नामेंट

पिछले साल King of the Ring और Queen of the Ring टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसका फाइनल WWE King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिला था। गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को हराकर King of the Ring का खिताब जीता था और इसी वजह से उन्हें अपने ब्रांड के वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ SummerSlam 2024 में लड़ने का मौका मिला। उन्होंने प्रीस्ट की बादशाहत खत्म की और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में सफल रहे।

Queen of the Ring की बात करें, तो इस टूर्नामेंट को नाया जैक्स ने लायरा वैल्किरिया को हराकर जीता था। इसके बाद नाया ने SummerSlam प्रीमियम लाइव इवेंट में बेली को WWE विमेंस चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी। नाया ने जीत हासिल की और नई विमेंस चैंपियन बन गईं। पिछले साल दोनों विजेता साल के दूसरे सबसे बड़े इवेंट में चैंपियन बनने में सफल हुए थे। इस साल भी यह चीज हो सकती है।

